Le feste sono passate e abbiamo detto addio alle grandi abbuffate. Ora è il momento di fare i conti con tutte le prelibatezze che abbiamo gustato in questo periodo. Magari iniziamo a vedere un po’ di pancetta che rende le magliette troppo aderenti. Oppure i nostri jeans preferiti ci vanno un po’ stretti e la cerniera non si chiude.

La palestra non fa per noi quindi siamo alla ricerca di qualche esercizio semplice da poter fare anche a casa. Un modo per ritrovare la forma e avere la tanto desiderata pancia piatta. Purtroppo per noi non esistono miracoli che con uno schiocco di dita ci faranno dimagrire. Dobbiamo fare qualche sacrificio, seguire un’alimentazione sana e fare un po’ di movimento. Ricordiamo come afferma anche la Fondazione Veronesi che l’attività fisica è come un farmaco nella prevenzione cardiovascolare.

Pancia piatta e glutei sodi con questi esercizi facili da fare anche a casa per chi vuole dimagrire

Però questo non significa digiunare o passare ore in palestra. L’ideale sarebbe rivolgersi ad un nutrizionista che possa creare un regime alimentare adatto a noi. Se la tentazione è dietro l’angolo al supermercato fare la spesa in questo modo può aiutarci a dimagrire più velocemente.

Ora vediamo qualche esercizio da fare a casa con l’aiuto della fitball. Con pochi euro possiamo acquistarne una che davvero ci sarà utile per ritornare in forma. Non come i pesetti che abbiamo abbandonato sul fondo di un armadio.

3 esercizi ad alta intensità per tutti

30 secondi per ogni esercizio con un recupero di 15 secondi tra uno e l’altro. Non sono neanche 3 minuti in totale, quindi è facile ritagliarsi questo tempo durante la giornata. Il primo esercizio si fa con la schiena a terra e le gambe piegate, con i piedi poggiati sulla palla. Alziamo il bacino il più possibile e ritorniamo a terra e poi ripetiamo.

Distesi schiena a terra e braccia lungo i fianchi teniamo la palla tra le gambe. Con le gambe distese la stringiamo tra le cosce e solleviamola. Procediamo a sollevarla e a ritornare sul pavimento per allenare gli addominali.

Per finire

Ora sdraiati sulla pancia, pieghiamo le gambe e blocchiamo la palla tra le gambe divaricate. Braccia incrociate a terra davanti al mento strizziamo bene i glutei. Proviamo a sollevare la fitball e riscendere o teniamo la posizione.

Se vogliamo qualcosa di più impegnativo, ecco un ultimo esercizio. Si parte dalla posizione di plank, mani a terra, pancia sotto solleviamo le gambe sulla fitball. Cerchiamo di fare una flessione, avvicinandoci il più possibile al pavimento.

Quindi, pancia piatta e glutei sodi con questi esercizi facili da fare anche a casa per chi vuole dimagrire. Se qualche giorno non ci va di allenarci almeno dedichiamoci a salire le scale. Non solo per mantenere il corpo in movimento ma anche per ulteriori benefici e bastano davvero pochi minuti. Infatti, ecco quanti minuti al giorno dovremmo fare le scale per stare bene e migliorare la massa ossea.

Approfondimento

Per tenere sotto controllo la temibile cellulite in questo periodo ecco qualche esercizio semplice e veloce