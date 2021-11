Questo inestetismo purtroppo colpisce quasi l’85% delle donne in tutto il Mondo. In genere fa la sua comparsa nel periodo della pubertà fino a maturità piena. Però questo non significa che non possa presentarsi anche in età più avanzata. Purtroppo la pelle con il passare degli anni perde elasticità e tono non solo in viso e sul collo.

Le cause che possono portare alla comparsa della cellulite sono molteplici, il dibattito a riguardo è ancora aperto. Ma cosa si può fare per controllare questa condizione fisiologica e non sentirsi a disagio?

Per tenere sotto controllo la temibile cellulite in questo periodo ecco qualche esercizio semplice e veloce

Sicuramente dal punto di vista estetico esistono dei trattamenti che a livello locale aiuterebbero a ridurre la ritenzione idrica. L’applicazione di creme o massaggi linfodrenanti fino ad arrivare a mesoterapia o laserterapia.

In generale però seguire uno stile di vita sano sarebbe in grado di limitarne la comparsa. Una corretta alimentazione e fare movimento fisico è importantissimo. Ma anche indossare vestiti non troppo stretti e non portare sempre scarpe con il tacco aiuterebbe. Come fare esercizi o anche almeno 40 minuti di passeggiata veloce potrebbero contribuire a ristabilire la corretta circolazione sanguigna e linfatica. Come sostiene anche l’Istituto Superiore di Sanità questo inestetismo non è considerato una malattia ma può causare disagio.

Pochi minuti al giorno ma con costanza

Non c’è bisogno di andare in palestra o possedere attrezzature particolari, basta solo dedicarsi qualche minuto al giorno. Per cominciar bene la settimana possiamo sederci sul letto, con i piedi a terra. Oscilliamo avanti e indietro prima poggiando il tallone e poi la punta. Ripetiamo per 1 minuto intero senza fermarci con una pausa di 20 secondi. Per 4 volte, così da riattivare la circolazione.

Prima di andare a dormire invece, almeno un giorno a settimana dedichiamoci agli squat. Possiamo anche farli utilizzando una fitball, vedremo immediatamente la differenza con questi 3 esercizi veloci per tornare in forma. Basteranno due ripetizioni da 20 movimenti, anche poco profondi per cominciare.

Ora un esercizio divertente, il ponte per rinforzare i glutei. Supine a terra con i piedi piantati a terra e le ginocchia piegate. Mani che restano ben stese lungo il corpo, facciamo pressione sui piedi. Spingiamo il bacino in alto e contraiamo bene i glutei e poi torniamo a terra. Ripetiamo il movimento per 10 ripetizioni, per 4 volte.

Ricordiamo di applicare una crema anticellulite, magari dopo l’allenamento. Così il calore andrà ad attivare i componenti della crema e aiuterà a farla agire meglio. Però utilizziamo prodotti cosmetici di qualità che siano dermatologicamente testati. Sarebbe ancora meglio rivolgersi al proprio medico o dermatologo per una visita approfondita. Così da non utilizzare prodotti costosi che promettono miracoli senza essere per nulla efficaci.

