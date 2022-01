Hanno preso la rincorsa già a novembre annunciando dei super rincari sulle materie prime. Fatalità, prima delle feste, ci siamo ritrovati con aumenti alimentari anche del 15/20 %. Come accade sempre con la benzina alla vigilia delle vacanze estive. Poi è arrivata la mazzata su luce e gas. Con crescita delle bollette fino al 40%. Oggi le famiglie italiane sono sempre più attente a non sprecare cibo e a non buttarne nei rifiuti montagne e montagne. Qualcosa possiamo anche riciclare per gli animali domestici, ma non possiamo ingozzarli di pasta e avanzi. Con i rincari 2022 ecco 5 idee giuste per risparmiare sulla dispensa di casa senza buttare via nulla. Nello stesso tempo, senza perdere in qualità, perché, se ce la facciamo, cerchiamo di mangiare bene. Almeno quello, visto che siamo la patria della cucina.

Il risparmio passa dall’organizzazione

C’erano una volta, nelle case di campagna delle nostre nonne, degli spazi enormi per conservare il cibo. Magari mancava la tecnologia, ma lo spazio proprio no. Oggi, complici anche spesso degli appartamenti non enormi, lo spazio è davvero poco. Tantissime famiglie installano un frigo da mettere in garage. Comunque, in linea di massima, nelle case, gli spazi principali per conservare gli alimenti sono 2:

frigo;

dispensa.

Nel primo mettiamo freschi e freschissimi. Nella seconda gli alimenti a lunga conservazione. E qui abbiamo fatto le scorte nei mesi scorsi quando si era propagato un certo panico per gli avvenimenti che tutti conosciamo.

Risparmiare con la dispensa in cucina potrebbe rivelarsi molto semplice. Iniziamo ad organizzarla ad hoc. Un piccolo vademecum per i nostri Lettori:

mettiamo sempre davanti le confezioni aperte;

etichettiamo in maniera chiara e visibile i prodotti con le loro scadenze, magari coinvolgendo i nostri bambini, come fosse un gioco;

cerchiamo di acquistare anche tipologie e formati di pasta uguale, con gli stessi tempi di cottura. Cosa a cui quasi nessuno pensa mai;

prima di mettere nel carrello i prodotti al supermercato, controlliamone subito la scadenza.

Quindi, con tutto sotto controllo, sarà molto più semplice e solo guardando la nostra dispensa non fare acquisti sbagliati al supermercato. Mettiamoci poi anche del nostro e inventiamo delle semplici ricette per riciclare gli ultimi avanzi, come una pasta al forno, o una torta salata. E proprio in tema, ecco il nostro approfondimento.

