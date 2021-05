Quando si è a dieta si sta sempre molto attenti a non sgarrare. Si evitano cibi troppo grassi o troppo calorici. Il mangiar sano però non è solo legato a chi vuole perdere peso. Infatti, seguire una dieta bilanciata fa bene alla nostra salute. Non serve solo a perdere chili di troppo. Ma alcune volte è proprio difficile resistere a dolci o a patatine. Soprattutto in alcuni momenti della giornata. Come fare per evitare di esagerare e pentircene subito?

Se è in casa la tentazione sarà più forte

È inevitabile. Se la nostra dispensa è piena di cibo poco sano, saremo tentati a consumarlo. Va benissimo concedersi qualche sfizio ogni tanto. Ma meglio non esagerare comprando buste giganti di patatine. Quindi quando andiamo a fare la spesa cerchiamo di ignorare le promozioni. Sarà anche conveniente comprare 3 buste di patatine al prezzo di 2. Ma poi ce ne pentiremo subito dopo averle mangiate.

È sorprendente come fare la spesa in questo modo può aiutarci a dimagrire più velocemente

Se vogliamo mangiare sano ed evitare cibi che fanno ingrassare, si deve partire dalla spesa. Prima di andare al supermercato, stiliamo una lista di ciò che ci serve. E atteniamoci a quella. Così eviteremo di comprare cose di cui poi ci pentiremo. Saltiamo proprio le corsi incriminate. Così la tentazione sarà meno forte. Ma soprattutto, non andiamo a fare la spesa a stomaco vuoto. Già, pare che il senso di fame ci possa portare a fare acquisti d’impulso. E cedere più facilmente alla tentazione. Non è ancora stato provato scientificamente. Ma diversi ricercatori stanno cercando di stabilire cosa si scatena nel nostro cervello. Ma ecco, quando abbiamo un calo di zuccheri e siamo affamati evitiamo. Se possibile facciamo la spesa a stomaco pieno. Così staremo lontani dal cibo spazzatura.

Quindi, è sorprendente come fare la spesa in questo modo può aiutarci a dimagrire più velocemente. Provare per credere. La forma mentis è molto importante quando ci si dedica alla cura del corpo. Quindi perché non applicarla anche alla spesa?