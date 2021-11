L’inverno è quasi alle porte, le giornate si sono accorciate, fa buio presto e la voglia di andare in palestra è poca. Soprattutto quando la pioggia e il freddo si fanno più intensi difficilmente pensiamo all’attività fisica. Preferiamo di gran lunga rimanere al calduccio in casa sul divano a sorseggiare una bevanda calda e rilassarci.

Però spesso confondiamo l’attività fisica normalmente raccomandata con la famosa “palestra”. Non è necessario concentrarci su esercizi difficili e pesanti per mantenerci in forma e avere uno stile di vita più salutare. Non bisogna infatti considerare solo gli sport come attività fisica, anche camminare o salire le scale sono attività fisica.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Ecco quanti minuti al giorno dovremmo fare le scale per stare bene e migliorare la massa ossea

L’attività fisica comprende qualsiasi movimento corporeo prodotto dai muscoli che richiede un dispendio energetico. È con questa definizione che si apre l’opuscolo del Ministero della Salute che promuove l’uso delle scale come attività motoria quotidiana.

Salire le scale, come camminare, è un’attività che possiamo fare davvero a tutte le età e a costo zero. A differenza di altri sport o della palestra non abbiamo bisogno di attrezzature particolari o accessori. Basta solo indossare un buon paio di scarpe idonee e possiamo salire quanti gradini vogliamo.

Non serve poi diventare degli atleti, anche se lo “stair climbing” è ormai una tendenza nel Mondo del fitness. Addirittura in alcune parti del Mondo è una vera disciplina sportiva con il suo campionato. Insomma usare le scale e preferirle all’ascensore potrebbe portare incredibili benefici alla nostra salute.

Si tratta infatti di un’attività aerobica che può contribuire a mantenere in salute l’apparato cardiovascolare. Ma non solo, il movimento fatto salendo le scale andrebbe a rinforzare i muscoli delle gambe e glutei. Ovviamente ci aiuta a bruciare calorie e quindi a tenerci in forma e a questo si somma il pregio dell’essere gratuita.

I tanti benefici

Migliorerebbe l’umore e aiuterebbe a migliorare la massa ossea, il che sarebbe utile per prevenire l’osteoporosi e le sue conseguenze. L’importante è fare attenzione alla postura e iniziare gradualmente a seconda dell’età e della forma fisica. Non è necessario fare in fretta, prendiamoci il nostro tempo per salire i gradini e respiriamo bene. Facciamo sempre attenzione al passo, tutta la pianta sul gradino, non solo la punta.

L’OMS raccomanda di svolgere dell’attività fisica ogni giorno per almeno 30 minuti. Per un totale di 150 ore a settimana per i soggetti tra i 19 e i 64 anni. Salire le scale è un’attività fisica, quindi cominciando gradualmente possiamo inserire poi anche attività di moderata intensità come il Fitwalking Cross. Ma per cominciare ecco quanti minuti al giorno dovremmo fare le scale per stare bene e migliorare la massa ossea.

Approfondimento

Qualche consiglio utile per chi vuole iniziare a fare trekking e godere dei suoi innumerevoli benefici