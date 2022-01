La primavera arriverà tra meno di tre mesi, quindi se abbiamo un orto è bene che iniziamo a prepararci. Infatti, se piantiamo in anticipo le piante giuste, poi avremo un raccolto fantastico già nei primi mesi della bella stagione.

Oggi ne consigliamo una favolosa, che ci regalerà tanto gusto una volta che la metteremo in tavola. Conosciamo, quindi, il fantastico ortaggio da piantare in inverno per avere un grande raccolto in primavera ed estate. Vedremo le sue origini e le sue caratteristiche e capiremo anche come coltivarlo.

Il grandioso ortaggio

L’ortaggio di cui parliamo oggi è coltivabile in tutta l’Italia e le sue origini sono molto legate a questo Paese.

Stiamo parlando del cavolo rapa, che per la prima volta è stato citato in un libro di un botanico italiano nel sedicesimo secolo. Proprio in quegli anni pare abbia iniziato a diffondersi in grandi parti dell’Europa, dalla Spagna fino alla Germania. In Austria è un cibo molto popolare e che è facile trovare un po’ dappertutto nella zona di Vienna.

Ancora oggi questo delizioso ortaggio viene coltivato per essere mangiato crudo, oppure cotto in varie maniere, per ricette molto golose. Si può fare al forno, in insalata o se ne può preparare una zuppa. È anche adatto per impreziosire dei sughi per la pasta. Si tratta, insomma, di un ortaggio versatile e dai tanti utilizzi. Il suo gusto potrebbe in parte ricordare quello del broccolo, ma è più delicato e più dolce.

Il fantastico ortaggio da piantare in inverno per avere un grande raccolto in primavera ed estate

Si può piantare il cavolo rapa d’inverno, per una raccolta primaverile o estiva. Se lo piantiamo ora in un semenzaio, poi possiamo trapiantarlo a febbraio ed entro due mesi sarà possibile raccoglierlo.

Il cavolo rapa ha una sorta di rigonfiamento del fusto nel punto dove tocca il terreno e quando questo sarà abbastanza grosso si potrà raccogliere. Questo rigonfiamento sferico è la parte che poi verrà mangiata. Se vogliamo, possiamo anche mangiare le foglie, così da non buttarle inutilmente.

Come è intuibile, si tratta di un ortaggio che ha una buona resistenza al freddo e solo nelle zone in cui si va costantemente sotto zero potrebbe soffrire. Non è una pianta che richiede tantissime cure. Sarà sufficiente irrigare ogni tanto, ma non troppo frequentemente per evitare di danneggiarla. Ovviamente, cerchiamo sempre di tenere lontane le erbacce e stiamo attenti ai parassiti.

Approfondimento

