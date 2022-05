Palpebre cadenti, vedere doppio e debolezza a gambe e braccia potrebbero segnalare questa malattia che potrebbe colpire a ogni età 

Quando non ci sentiamo bene e abbiamo determinati sintomi, viene spontaneo cercare informazioni al riguardo su internet.

In effetti, una conoscenza di quelli che potrebbero essere i nostri disturbi potrebbe tornarci utile. Certo non potrà mai sostituire la diagnosi di un medico, potrebbe però spingerci a prendere in mano la situazione e a prenotare una visita. Anche perchè, non essendo noi dei medici, potremmo male interpretare quanto letto online.

Inoltre è sempre bene fare un consulto da uno specialista. Si tratta di una cosa che troppo spesso rimandiamo ignorando l’esistenza di determinate malattie e prendendo sottogamba la nostra salute. È il caso di un disturbo di cui spesso potremmo sottovalutare i sintomi e non immaginarne le conseguenze.

Palpebre cadenti degli occhi, vedere doppio e debolezza muscolare non sarebbero infatti sintomi da ignorare, bensì da approfondire.

Sintomi

La malattia in questione provocherebbe un senso di affaticamento ai vari muscoli volontari del nostro corpo. Una sensazione che raggiungerebbe il culmine nelle ore serali e dopo l’attività fisica. Si troverebbe però sollievo con qualche ora di riposo.

Il quadro includerebbe anche gambe, braccia, collo e tronco. Ciò comporterebbe difficoltà nel camminare, nello stare all’in piedi e in altri movimenti che coinvolgono quei muscoli.

A trovarsi coinvolti sarebbero anche i muscoli oculari, sarebbe questo aspetto a comportare una visione doppia e l’abbassamento delle palpebre. Non risparmierebbe nemmeno la mimica facciale e inciderebbe sull’espressività del volto e sulla chiusura degli occhi.

Poiché le problematiche potrebbero riguardare anche il torace, si potrebbero verificare anche difficoltà respiratorie. Un aggravamento poi delle proprie condizioni potrebbe condurre a una vera crisi e a insufficienza respiratoria.

Quanto detto finora illustrerebbe i sintomi della miastenia gravis. Si tratterebbe di una malattia autoimmune al pari di un’altra che provocherebbe formicolio agli arti, stanchezza e mal di testa.

Palpebre cadenti, vedere doppio e debolezza a gambe e braccia sarebbero sintomi di miastenia gravis. Si tratta di una forma che dipenderebbe dalla produzione di un anticorpo che andrebbe a compromettere la comunicazione tra muscoli e nervi. A proposito di quest’ultimi, sottolineiamo come potrebbero aver subito danni in caso si presentino eccessiva sudorazione, gonfiore addominale, tachicardia e capogiri.

Sebbene non esistano cure definitive per la miastenia gravis, una corretta terapia potrebbe aiutare. Per questo è fondamentale non perdere tempo e giungere a una diagnosi, di modo da evitare malessere, conseguenze gravi e compromissioni.

Questa malattia potrebbe presentarsi a qualunque età, perfino nell’infanzia. Solitamente però nelle donne compare tra i 20 e i 40 anni, dopo i 50 negli uomini.

Le cause alla base della miastenia gravis non sono totalmente note, si suppone però che vi giochino un ruolo chiave fattori ambientali e genetici.

Per la diagnosi della malattia il medico saprà indirizzare verso appositi e mirati esami in grado di fornire una risposta al riguardo.

