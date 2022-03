Eccessiva sudorazione, gonfiore addominale, capogiri e tachicardia potrebbero essere sintomi di questa malattia dovuta anche a carenza di vitamine

Il nostro corpo è a dir poco meraviglioso, una sorta di macchina azionata da tanti meccanismi collegati tra loro in modo perfetto. Ad aumentarne il fascino, il fatto che i suoi funzionamenti appaiano spesso misteriosi alla maggior parte di noi comuni mortali.

Tanto è vero che, in caso di malessere, talvolta potremmo non capire che vi è qualcosa che sarebbe meglio approfondire con il medico. Potrebbe capitare infatti che quelli che sembrano segnali poco preoccupanti possano celare problemi che ostacolino il buon funzionamento del nostro corpo. Come nel caso di sensazioni piuttosto diffuse che potrebbero però anche essere spie di una determinata condizione da non sottovalutare.

Nervi autonomici

I nervi periferici connettono il sistema nervoso centrale alle varie parti del nostro corpo. A causa di una particolare malattia questi nervi, però, potrebbero risultate danneggiati e non funzionare a dovere. La malattia in questione è la neuropatia, potrebbe colpire uno o più nervi periferici, nonché di tutti i tipi. Allo stesso tempo potrebbe però riguardare puramente o in misura maggiore determinati nervi. In base alla tipologia colpita, si differenzierebbero i sintomi, che dunque potrebbero essere segnali che ci indirizzano. Eccessiva sudorazione, gonfiore addominale, capogiri e tachicardia potrebbero rivelarsi tra questi. Ma anche assenza di sudore, ipotensione arteriosa, diarrea o costipazione, nonché incontinenza o difficoltà a svuotare totalmente la vescica.

Tutte queste manifestazioni potrebbero indicare un malfunzionamento dei nervi vegetativi o autonomici, cioè quei nervi preposti al controllo delle funzioni involontarie del corpo. Sono tali, ad esempio, la digestione e il battito cardiaco. Si parlerebbe dunque in questo caso di neuropatia autonomica o vegetativa. Altre spie di questa malattia sarebbero anche la facilità nello sviluppare lividi e la difficoltà nel guarire le ferite.

Le diverse neuropatie potrebbero essere ereditarie e dunque dipendere dal patrimonio genetico, ma anche acquisite. In questo caso potrebbero avere diverse cause.

Potrebbero essere tra le conseguenze della glicemia che schizza al di sopra di determinati valori nelle persone diabetiche. Tante altre malattie potrebbero essere coinvolte, tra le quali quelle legate a fegato e reni, ipotiroidismo, vasculiti, ma anche infezioni di varia natura. Tra le cause potrebbe esservi anche l’abuso di alcol e l’effetto di alcuni farmaci, nonché la carenza di alcune vitamine. Si tratterebbe della B12, B1, della B6 ed E. Per quanto concerne la B6 anche un eccesso potrebbe portare a neuropatie. In caso si presentino sintomi che ci facciano sospettare la presenza di questa malattia, sarà bene rivolgersi a un neurologo per indagare.

