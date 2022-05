Spesso cuciniamo secondi piatti da servire dopo il primo a pranzo o come piatto unico per la cena. Per renderlo completo però bisognerà trovare un contorno che l’accompagni.

Nel caso cercassimo nuove idee, potremmo preparare degli asparagi gratinati al forno light o delle croccanti crocchette di carciofo.

Un ottimo contorno si può preparare anche con le fave sfruttando il loro piacevole e particolare sapore amarognolo. Un piatto che in più sfrutterebbe i benefici del prodotto e che richiede davvero poco tempo e pochi ingredienti.

Ingredienti

Il contorno è semplice quanto saporito, infatti appartiene alla tradizione pugliese. Si sa che in passato si cercava di ottenere il massimo sfruttando tutti i pochi ingredienti a disposizione. Una filosofia di vita che dovremmo fare nostra.

Si tratta delle cosiddette fave alla poverella, da cucinare con fave secche, fresche o surgelate. La scelta dipenderà da quali abbiamo disponibili in casa.

In ogni caso quest’alimento potrebbe risultare particolarmente vantaggioso per il nostro organismo. Infatti, le fave sarebbero ricche di fibre che non solo farebbero funzionare bene l’intestino ma che aiuterebbero anche a controllare l’assorbimento di zucchero e colesterolo. Ovviamente, per sfruttarne tali benefici sarà meglio cucinarle in modo quanto più semplice possibile, come nel caso di questa ricetta per le quali servono solo:

mezzo chilo di fave;

olio extravergine di oliva;

qualche cucchiaio di pecorino o parmigiano grattugiato;

sale;

succo di 4 limoni;

150 g di pangrattato;

1 spicchio di aglio;

foglie di menta.

Da cucinare con fave secche, fresche o surgelate questo contorno pronto in 10 minuti e che potrebbe abbassare colesterolo e glicemia

A seconda che le fave siano secche, fresche o surgelate dovremo aggiungere o meno passaggi.

Nel caso siano secche, infatti, dovranno prima stare ammollo nell’acqua secondo quanto riportato dalla confezione.

Dopo di che, se dotate di buccia, così come quelle fresche, dovremo pulirle. Apriamo i bacelli, priviamole delle escrescenze. Togliamo la pellicola esterna da ogni fava aiutandoci con un coltello.

Qualora fossero surgelate, invece si potrà evitare questi passaggi perché saranno già pronte all’uso.

Dunque, passiamo al passaggio in comune per tutte e tre le tipologie di fave. Poniamo una pentola colma d’acqua su fornello. Facciamole raggiungere l’ebollizione, saliamo e caliamovi le fave. Cuociamole qualche minuto, fino a quando non risulteranno morbide sotto la forchetta. Scoliamole e lasciamole raffreddare.

Tritiamo finemente aglio e menta.

In una zuppiera versiamo un paio di cucchiai di olio, aggiungiamo aglio, menta, il succo di limone e il pangrattato. Mescoliamo perbene.

Aggiungiamo poi questo composto alle fave e amalgamiamo perbene. Mettiamo le fave così condite in frigorifero e le faremo riposare un paio d’ore.

Estraiamole poco prima di servirle in tavola.

Gusteremo così un piatto gustoso ma leggero e che non prevede grandi cotture e passaggi.

