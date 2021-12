Il freddo gelido è arrivato ed ecco che dobbiamo correre ai ripari dopo mesi di condizioni climatiche molto incerte. Infatti, negli ultimi anni si passa da temperature miti al freddo improvviso, senza la possibilità di adeguarci gradualmente al clima che cambia. Se questo gelo ci ha colti alla sprovvista, nessun problema perché c’è sempre una soluzione.

Abbiamo tanto parlato di come coprirci in questi giorni di freddo, specialmente a proposito dei cappotti. Difatti, in un precedente articolo si è posto l’accento sul colore più alla moda per questo capo d’abbigliamento, il rosso. Non i soliti nero e grigio, ma una tonalità brillante che dona luce anche alle più lunghe e buie giornate invernali.

Bene, ma cosa ci consigliano a questo proposito gli esperti di moda? Noi della Redazione abbiamo dato un’occhiata alle sfilate più recenti ed ecco i suggerimenti per un look caldissimo e in grande stile.

La nostra attenzione si è concentrata su un abbinamento particolare, semplice ma incredibilmente alla moda. Ci riferiamo a jeans e montone, molto casual e comodo.

Il montone è un particolare tipo di cappotto con una sorta di pelliccia all’interno che dona calore e morbidezza. Lo possiamo trovare in vari colori, specialmente beige e nero, i più gettonati.

Per quanto riguarda i jeans, qui abbiamo l’imbarazzo della scelta tra modelli classici e meno convenzionali. Tra questi, ricordiamo il modello boyfriend o larghissimo su tutta la gamba.

In qualsiasi caso, questo outfit si addice per il giorno e la sera, basta indossare un paio di stivali alti e qualche accessorio fashion. Un paio di orecchini vistosi, una collana eccentrica o semplicemente una borsetta modaiola ed ecco che il risultato sarà strabiliante.

Non solo per le donne

Outfit da passerella e figurone assicurato con questo comodo e stiloso abbinamento adatto anche all’uomo, come probabilmente non immaginavamo.

Quando si parla di moda, si è soliti associarla al genere femminile, come se gli uomini non avessero interesse a vestirsi bene. Beh, Noi siamo convinti che non sia così e che anche i ragazzi, più o meno giovani, abbiano a cuore il proprio look quotidiano. E cosa c’è di più modaiolo del binomio montone-jeans anche per i maschietti? Per il cappotto, è possibile optare anche per il nero oppure per il marrone, da abbinare ad un jeans scuro ed a scarpe da passeggio.

Insomma, non solo una questione femminile, anche l’uomo rivendica il suo stile.