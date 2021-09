La moda si ripete, i capi tornano in voga e gli abiti del passato non sono più soltanto un ricordo chiuso nell’armadio. In un precedente articolo abbiamo detto che è tornato di moda e tutte lo vogliono, questo capo d’abbigliamento audace e femminile: la minigonna di pelle. Ogni anno, o meglio ogni stagione, ecco che appare una nuova sorpresa e che i nostri accessori vintage ricominciano a dominare le vetrine.

E così, tra gonne corte e lunghe e occhiali anni ’60, gli outfit di ieri diventano gli outfit di oggi.

A questo proposito, in questo articolo ci siamo concentrati su un tipo di pantaloni immancabile nei cassetti di uomini e donne. La moda autunnale ha ridato vita a un particolare modello del pantalone più usato e amato al Mondo, che ci fa andare indietro negli anni. Vediamo di quale si sta parlando.

Sono su tutte le passerelle questi pantaloni autunnali di nuovo in voga dagli anni ’80

Parliamo dei jeans e, in particolare, di un modello molto speciale, chiamato boyfriend.

Dal nome stesso, capiamo che si tratta di un paio di denim dal taglio maschile, larghi alle gambe e morbidi sui fianchi. Possiamo trovarli sia a vita alta che media, scuri o chiari, ma sempre con la tradizionale forma che li contraddistingue.

e si possono indossare in tantissime occasioni. Difatti, all'apparenza potrebbero sembrare sportivi, ma in realtà scopriremo che non è così. Vediamo come abbinarli per fare un figurone anche nelle occasioni più eleganti.

Abbinamenti glam e casual

Per prima cosa, possiamo indossarli tutti i giorni, per fare una passeggiata o per andare per negozi. Abbinati a un paio di sneakers, il risultato è molto semplice e comodo, ma al contempo alla moda.

D’altra parte, è possibile metter un paio di stivaletti neri o marroni e una camicetta bianca o di un’altra tonalità chiara o scura. Inoltre, se il jeans è a vita alta, è preferibile indossare la camicia all’interno del pantalone. Una shopping bag del colore delle scarpe e degli accessori adatti completano un look bellissimo e perfetto per il lavoro.

E la sera invece? Nessun problema, perché i denim boyfriend stanno benissimo anche con dei tacchi alti o medi, che siano décolletés o meno. Se poi indossiamo anche una giacca da mezzo tempo elegante, ma senza risultare troppo formale, ecco un outfit da dieci e lode. Ancora convinti che sia un modello sportivo?