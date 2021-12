La regola dell’amico non sbaglia mai cantava la famosissima band degli 883 nel lontano 1997, gettando già le basi dei rapporti tra uomini e donne.

Se si è amici non si può stare insieme, è questo il senso del brano e delle amicizie che vedono coinvolte persone di sesso opposto. Beh, per quanto questo principio sia in parte vero, non possiamo neppure affermare che sia totalmente corretto. Infatti, molti ragazzi e ragazze sono uniti da un forte legame amichevole, senza che il rapporto sia mai sfociato in “qualcosa di più”. Tuttavia, i nostri esperti hanno fatto alcune indagini su amici e coppie in base al segno zodiacale ed ecco quali curiose scoperte son venute fuori.

Altro che ottimi amici, ecco le 2 coppie di segni zodiacali destinate ad amarsi eternamente

Non una questione di principio, ma qualcosa di più forte, che considera i caratteri di ciascuno e le rispettive compatibilità. Il segno zodiacale dice molto sulla nostra personalità, oltre che sui rapporti d’amore e amicizia. Infatti, si è notato che alcuni segni potrebbero essere destinati a stare insieme per sempre, andando oltre la semplice amicizia. Il motivo sta nelle caratteristiche proprie dell’uno e dell’altro, che si compensano e vivono in perfetta sintonia tra loro.

La prima coppia di segni che sembra predisposta a superare di gran lunga l’affetto amichevole per trasformarsi in amore, è quella tra vergine e leone. Entrambi dotati di una forte personalità, l’empatia e la razionalità della vergine potrebbero temperare le spinte talvolta egocentriche dell’esplosivo segno di fuoco.

D’altra parte, la loro energia riesce a risollevare i nati sotto la vergine dai frequenti momenti di tristezza e malinconia.

Andiamo ora all’altra coppia, molto particolare e spesso esplosiva.

Cancro e toro

La nostra seconda unione vede protagonisti il cancro e il toro, due personalità emotive ed empatiche, che riescono a trovare un loro equilibrio.

Difatti, l’apparente freddezza del toro, che vuole sempre mostrare il suo lato più forte, si scioglie grazie al calore tipico dei cancerini. Il bisogno di protezione e sicurezza dei nati sotto il segno d’acqua, trova la sua soddisfazione nelle attenzioni e nella forza del toro.

Anche se spesso potrebbero finire per litigare e non parlarsi per ore o addirittura giorni, i due innamorati sanno che l’altro è lì ad aspettarli. Un bacio, un abbraccio e tutto passa.

