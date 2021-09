Quando si parla di moda e di tendenze si pensa ad un mondo esclusivamente femminile. Borse, scarpe, accessori, tutto sembra girare intorno all’universo del gentil sesso, ignorando quasi completamente la presenza maschile.

Poveri uomini, direbbe qualcuno, questa realtà fatta di stile e marche non pare riguardare anche loro. Ma siamo proprio sicuri che sia così? In realtà, negli ultimi anni, ragazzi e uomini over 40 e 50 hanno prestato sempre più attenzione al loro look. Vestirsi bene, prendersi cura del proprio corpo e del proprio benessere sono prerogative non più riservate alle sole donne. Si pensi alla palestra e ai bicipiti scolpiti, che tanti ragazzi sfoggiano con orgoglio.

In questi casi, l’uomo non vuole certamente nascondere i progressi raggiunti dopo mesi di duro allenamento. Anche la moda, quindi, si tinge di azzurro, il colore dei maschietti, e richiede qualche accortezza in più.

Tre segreti di stile che ogni uomo dovrebbe conoscere per sembrare più magro e slanciato

L’addominale scolpito e le spalle larghe, però, non sono una caratteristica di tutti e c’è chi alla tartaruga preferisce una pizza accompagnata da una birra. Ciò non significa che anche chi custodisce gelosamente la propria pancetta non voglia vestirsi bene e alla moda, magari cercando di nascondere i piccoli difetti. Ecco perché abbiamo pensato a tre segreti di stile che ogni uomo dovrebbe conoscere per sembrare più magro e slanciato.

Il primo riguarda camicie e magliette, o meglio la loro lunghezza. Se le maniche di una maglia non arrivano neppure al polso, beh, forse sarebbe meglio optare per la misura più grande. Allo stesso modo, una T-shirt che fa intravedere la pancia, non solo ha un effetto antiestetico, ma accorcia la figura. Suggeriamo a chi non è molto alto, dunque, di evitare indumenti troppo corti.

Cravatta e non solo

Strano ma vero, il secondo segreto ha a che fare con la cravatta. Un modello largo e corto tende ad allargare e rende addirittura tozzi. È per questo motivo che si consiglia di scegliere un modello stretto e lungo (ma non troppo), che invece slancia la figura.

L’ultimo segreto riguarda i pantaloni. Gambe muscolose e leggermente corte non si prestano a pantaloni o jeans aderenti che stringono alla caviglia. È preferibile il classico modello a sigaretta, lungo poco sopra la scarpa. Ah, e attenzione al pantalone alla caviglia, che chi è di bassa statura dovrebbe proprio evitare, per non rischiare di sembrare ancora più basso.