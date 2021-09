Negli ultimi tempi abbiamo parlato della moda autunnale e dei colori più in voga nei prossimi mesi. Abbiamo scoperto, ad esempio, che non saranno il nero e il grigio, ma questi due colori domineranno la moda del prossimo autunno, glicine e caramello, chiari e delicati.

I panorami dorati autunnali richiedono tonalità complementari e che ben vi si adattano, evitando quelle più scure e cupe. Ad un certo punto, però, l’autunno se ne va e porta via anche i paesaggi color oro, lasciando il posto al buio tipico dell’inverno.

Ed ecco che tornano in auge il nero e le sfumature tendenti al ghiaccio, severe, austere, ma allo stesso tempo incredibilmente eleganti. Siamo sicuri, però, che oltre al total black e simili, non possiamo sfoggiare alcun colore brillante? Oggi, infatti, abbiamo una novità che piacerà soprattutto ai fan delle tinte vivaci.

Borse e cappotti chic dell’inverno 2021-2022 non saranno neri, ma di questo colore brillante

Segno inconfondibile dell’amore, della passione e di tutte le emozioni più forti, il colore di cui parliamo è certamente il rosso. Amato dalle donne e ammirato anche dagli uomini, un capo rosso non passa inosservato.

Dal fuoco al bordeaux, le sue sfumature risaltano sempre e si adattano quasi a tutto. Elegante ma deciso, è la tonalità per eccellenza di due elementi d’abbigliamento fondamentali, la borsa e il cappotto.

Immaginiamo una borsa rossa, di piccole o medie dimensioni e di pelle lucida abbinata ad un cappotto dritto, semplice e lungo al ginocchio. Per il giorno o per la sera, questo mix dona eleganza pur nella sua estrosità.

Vediamo adesso quali gioielli portare e cosa indossare per evitare errori di stile.

Piccoli suggerimenti per non sbagliare look

Quindi, borse e cappotti chic dell’inverno 2021-2022 non saranno neri, ma di questo colore brillante che richiede, però, grande attenzione negli abbinamenti. È preferibile indossare gioielli color argento, perché l’oro potrebbe risultare eccessivo.

Riguardo ai colori di ciò che indossiamo, nero e rosso si sposano benissimo tra loro, creando un connubio sobrio, senza risultare eccessivamente formale. Via libera agli stivali, preferibilmente in pelle e in pendant con la borsa, ma anche scarpe basse e da passeggio sono molto azzeccate.

Occhio a non esagerare con strass e brillantini vari, sia come decorazione negli abiti che come accessori. Si rischia, infatti, di creare un effetto troppo vistoso, se non quasi volgare.

Ecco qualche piccolo suggerimento per non commettere errori di stile ed essere sempre bellissime e con un look chic e audace.