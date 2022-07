Ottima per il caldo questa zuppa fredda spagnola ricca di verdure crude, sali minerali e vitamine, adatta per un’idea pranzo veloce 

Tra i vari piatti estivi che conosciamo non possono mancare le zuppe fresche adatte per un pranzo o anche una cena. Tra queste c’è una zuppa in particolare di cui non si sente molto parlare. Ci riferiamo al gazpacho.

Il gazpacho è una zuppa fredda originaria dell’Andalusia, in Spagna, a base di verdure crude quali pomodoro, cetriolo e peperone. Se si è amanti della cucina spagnola questa potrebbe essere un’ottima scelta per un piatto colorato, fresco e soprattutto nutriente.

Infatti i benefici di alimenti come il pomodoro, cetriolo sono oramai risaputi. Il peperone in particolare sono ottimi in quanto sono poveri di calorie e ricchi di vitamine. Avrebbero effetti depurativi, diuretici e lassativi grazie alla presenza di solanina, potassio fibre e tanta acqua. Adatti a chi sta affrontando una dieta ipocalorica e inoltre favoriscono la digestione.

Ottima per il caldo questa zuppa fredda spagnola ha un preparazione semplicissima. Gli ingredienti che ci serviranno sono:

1 cetriolo;

500 g di pomodori;

1 peperone;

50 g di pane;

1 spicchio d’aglio;

1 cucchiaio di tabasco (facoltativo);

olio e sale;

menta/basilico (facoltativo)

La preparazione è davvero semplice e veloce, adesso la vedremo insieme.

Una volta che ci siamo assicurati di avere tutti gli ingredienti sulla tavola, possiamo procedere alla preparazione. Ovviamente come prima cosa fondamentale laviamo e asciughiamo con un panno pulito la frutta. Ricordiamoci di lavare sempre la frutta e la verdura per eliminare eventuali batteri.

Tagliamo il pomodoro, peperone e il cetriolo in cubetti piccoli. Aggiungiamo tutto in un mixer unendo anche lo spicchio d’aglio, il tabasco, un pizzico di sale e olio. Il pane lo ammorbidiamo un po’ sotto l’acqua e l’uniremo insieme a tutto il composto. La quantità di olio sarà più o meno ad occhio, fino a quando non si crea un composto morbido ed omogeneo.

A questo punto si può trasferire il frullato all’interno di bottiglie di vetro e messe in frigo per qualche ora. Volendo si potrà servire anche con ghiaccio e abbellire con una fogliolina di menta o basilico. Con il pane che avanza potremmo anche preparare dei crostini per accompagnare la zuppa.

