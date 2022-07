Il modo in cui organizziamo il contenuto dei pensili in cucina non dovrebbe mai essere casuale. Ogni oggetto, ogni utensile e ogni cibo deve avere il proprio posto. E non si tratta soltanto di una questione di scelta personale. Ci sono delle ragioni ben precise per organizzare la cucina in un modo piuttosto che in un altro. Ad esempio, lo spazio per preparare i cibi dovrebbe essere vicino al lavandino per la massima comodità. Gli oggetti che usiamo meno di frequente, come pentole di grandi dimensioni o elettrodomestici con un ruolo molto specifico, andrebbero nei mobili più scomodi, come quelli angolari. Gli oggetti più pesanti andrebbero in basso, mentre quelli più leggeri, come i contenitori di plastica, in alto. Ma c’è un’altra regola fondamentale che molti non conoscono. Vediamo quale.

Le spezie non vanno assolutamente tenute vicino al piano cottura

Pensiamoci: dove abbiamo collocato le spezie nella nostra cucina? La comodità ci imporrebbe di tenerle vicino al piano cottura, in modo da averle sempre a portata di mano quando cuciniamo. Ma questo è un errore. Le spezie, infatti, sono cibi che generalmente vogliamo conservare molto a lungo, anche per mesi. Utilizzandole poco per volta, nel giro di diverse settimane, è importantissimo che siano ben conservate e non vadano a male. È proprio per questo che conservarle vicino al piano cottura è un grave errore. Vediamo perché.

È questo l’errore madornale che molti fanno nell’organizzazione dei pensili in cucina e che può far andare a male il cibo

L’area del piano cottura è il punto della cucina più soggetto a cambi repentini di temperatura e di umidità. Il calore e il vapore che si sprigionano dai piatti vanno a influenzare anche la zona circostante. È per questo motivo, ad esempio, che non dovremmo mai conservare patate, aglio o cipolle vicino al piano cottura se non vogliamo che germoglino. Ma anche le spezie non andrebbero tenute vicino al piano cottura.

Teniamole in un pensile dove non ci sono sbalzi di temperatura.

È questo l’errore madornale che molti fanno in cucina. Ma allora dove dovremmo tenere le spezie? La risposta è semplice: teniamole in un pensile sempre asciutto e buio, meglio se dalla parte opposta della cucina rispetto al piano cottura. Questa regola vale anche per altri cibi, come olio, sale o aceto, che andrebbero tenuti a debita distanza dal piano cottura. La qualità dei nostri cibi sarà certamente migliore.

