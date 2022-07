Quando arriva l’estate ciò che non può mai mancare sono cibi e bevande fresche. Il caldo negli ultimi giorni sta mettendo a dura prova tutti quanti, ma noi non ci buttiamo giù. L’alimentazione e il saper mangiare bene potrebbero aiutare tranquillamente a contrastare le temperature in continuo aumento. Tra i cibi più freschi in assoluto rientra il cetriolo. È un ortaggio che presenta circa il 95% di acqua e tante fibre alimentari che aiuterebbero la digestione. Infatti, alcuni medici lo consigliano come alimento da introdurre nelle diete, per mantenersi in linea.

Ha un apporto calorico veramente basso, circa 12 kcal per 100 g di prodotto, ed inoltre presenta:

0,65 g di proteine;

0,11 g di grassi;

3,6 g di carboidrati.

È ricco di vitamina C, potassio, fosforo, magnesio e calcio.

Diuretico e astringente, il cetriolo avrebbe proprietà dimagranti e sarebbe ottimo con la menta per preparare una bevanda rinfrescante per l’estate

Il cetriolo, quindi, avrebbe davvero tanti benefici per la nostra salute:

contrasterebbe le infiammazioni;

potrebbe prevenire alcune forme tumorali;

ha proprietà antiossidanti e andrebbe a ridurre la formazione dei radicali liberi;

aiuterebbe a mantenere la pressione sanguigna nei range di riferimento;

avrebbe un’azione benefica anche sul controllo della glicemia.

Oltre all’ambito nutrizionale, il cetriolo viene anche molto usato per la pelle. È conosciuto per le famose maschere del viso o per ridurre le occhiaie grazie ad una sua fettina posta su entrambi gli occhi. Infatti, la sua azione sarebbe quella di rendere il viso più lucido e meno stanco.

L’acqua perfetta per l’estate

Per superare il caldo, preparare acqua fresca con cetriolo e menta è un’ottima idea. A parte la sensazione di freschezza che dona, sarebbe anche disintossicante e super drenante. Ha un basso contenuto di calorie e può essere preparata tranquillamente in casa. Bere acqua e cetriolo preverrebbe la cellulite perché andrebbe a ridurre la ritenzione idrica.

Per preparare questa bevanda servono solo 2 litri di acqua e un cetriolo. Si tagliano le estremità del cetriolo e poi lo si taglia a rondelle. Una volta fatto, si mette nel boccale d’acqua con qualche foglia di menta e si lascia riposare in frigo per almeno un’ora. Diuretico e astringente, il cetriolo avrebbe proprietà dimagranti, proprio per questo bisognerebbe introdurlo di più nella dieta. Inoltre, può essere preparato in tanti modi, anche per una semplice insalatona. Il cetriolo non presenta particolari controindicazioni. Ovviamente è sconsigliato a chi è allergico e anche a chi soffre di colon irritabile, essendo ricco di fibre.

