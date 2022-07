Gli antipasti, per definizione, sono quelli che anticipano il pranzo o la cena veri e propri. Quelli che, in gergo, aprono lo stomaco, ma che, talvolta, sono così vari, pensiamo ai matrimoni, che quasi lo chiudono. Sono sfiziosi per natura, devono dare quel qualcosa in più per pregustarci tutto quello che verrà dopo.

A volte sono a base di carne, altre di pesce, altre ancora di verdure. In questa calda stagione, gli ultimi si fanno spesso preferire. Anche se, chi ha avuto o ha la fortuna di essere già al mare, potrebbe eccepire. Ce ne sono molti e di delicati a base di pesce, magari abbinati proprio a delle verdure.

Oggi andremo a proporre un’apertura di pasto con tante squisite prelibatezze della terra. Peperoni, melanzane e patate, insieme a una varietà di erbe aromatiche a piacere, che possano esaltarne il sapore. Chiuderemo il tutto con un prosciutto crudo che diventerà la vera e propria ciliegina sulla torta. Il tutto, con una base di pasta sfoglia. Entriamo nel dettaglio e vediamo gli ingredienti per 4 persone.

300 grammi di pasta sfoglia;

50 grammi di prosciutto crudo;

2 patate;

2 peperoni;

1 melanzana;

1 mazzetto di rucola;

erbe aromatiche a piacere;

olio extravergine d’oliva;

olio di semi per friggere;

sale fino;

sale grosso.

Basta una deliziosa sfoglia per preparare questo antipasto estivo con melanzane, peperoni e altri ingredienti freschi e delicati

Iniziamo la preparazione andando a pelare le patate. Dopodiché le laviamo bene, prima di affettarle e friggerle in abbondante olio bollente. Scoliamo su carta assorbente, per eliminare l’unto in eccesso e renderle più asciutte. Quindi le saliamo e facciamo raffreddare.

Quindi, passiamo alla melanzana. Andiamo a sciacquarla, eliminiamo l’estremità e tagliamola nel senso della larghezza. Adagiamola in una pirofila e cospargiamola con del sale grosso. Poi, facciamola riposare per una trentina di minuti circa. Questo per togliere l’acqua e il gusto amarognolo.

Dopodiché ci dedichiamo ai peperoni. Laviamoli bene, quindi asportiamo l’estremità con relativi semini. Tagliamoli a fette, per la parte lunga, e mettiamoli a cuocere su una piastra ben riscaldata. Una volta cotti, li mettiamo in una pirofila, ungendoli con olio extravergine di oliva e dando loro una spruzzata di sale. Sfruttando la piastra calda, faremo la stessa cosa con la melanzana che condiremo nello stesso modo dopo averla tolta dal fuoco.

Una volta che le verdure saranno cotte, andremo a occuparci della sfoglia. La stenderemo, formando quattro dischi che poi disporremo su una placca coperta con della carta da forno. Facciamo cuocere per 15 minuti a 180 gradi, fino a quando saranno gonfi e dorati.

Mettiamo i dischi sui piatti da portata e andiamo a riempirli prima con le patate, poi con la melanzana. Un intermezzo di erbe aromatiche, quindi i peperoni e completiamo con le fette di prosciutto crudo. Una spruzzata di rucola e il piatto è pronto.

Basta una deliziosa sfoglia per preparare questo antipasto con le classiche verdure che coltiviamo nell’orto d’estate. Un tortino davvero squisito che delizierà i nostri commensali. Per poi farlo seguire, magari, da un delicato risotto depurativo facilissimo da preparare.

