È ufficialmente arrivato l’autunno, che inevitabilmente porterà con sé i malanni tipici di questa stagione. Secondo le previsioni, anche quest’anno saranno moltissimi gli italiani che rischieranno di finire a letto con l’influenza. Per proteggersi al meglio da quest’eventualità, dobbiamo sin da subito iniziare a mettere nel nostro piatto gli alimenti più salutari.

Ottobre è un mese fantastico per questo. Gli scaffali dei supermercati si riempiono di ortaggi che, oltre ad essere molto salutari, sono anche incredibilmente buoni. Abbiamo già scoperto come fare un pieno di vitamina C per rinforzare le difese immunitarie con queste verdure di stagione.

Oggi, invece, parleremo di un altro ortaggio che fa bene, oltre che al sistema immunitario, anche alle ossa, al cuore e che proteggerebbe anche da alcune forme tumorali. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Ossa forti e protezione dai malanni di stagione con questo ortaggio presente nei supermercati ora

Siamo ciò che mangiamo, e non si fa per dire. Gli alimenti che mettiamo in tavola incidono profondamente sulla nostra salute, e possono regalarci un corpo resistente al tempo che passa. Per prevenire infarti e ictus, ad esempio, dovremmo cercare di evitare questi 3 cibi dannosi.

Per non parlare di questi salumi sconsigliatissimi per chi soffre di problemi al cuore e ipertensione.

Al contrario, però, esistono cibi che fanno davvero molto bene alla salute. Tra le verdure più ricche di benefici di questa stagione c’è sicuramente la zucca.

Tumore ai polmoni e alla cavità orale

La zucca è un’ottima fonte di antiossidanti naturali. È ricca di vitamina A che, come riporta Humanitas Research Hospital, secondo alcuni studi, sarebbe in grado di proteggere dal tumore ai polmoni e alla cavità orale.

Inoltre contiene vitamina C, grande alleato per rinforzare le difese immunitarie, e sali minerali, fra cui il potassio che collabora a proteggere la salute cardiovascolare.

Protegge anche le ossa

La zucca contiene anche fosforo, calcio e magnesio, importantissimi per il mantenimento delle ossa. Faremo del nostro meglio per ottenere ossa forti e protezione dai malanni di stagione con questo ortaggio presente nei supermercati ora.

La zucca, inoltre, è un ottimo ingrediente che si presta a tantissime ricette davvero squisite. Dai primi piatti, ai secondi, fino ai contorni, la zucca è un alimento davvero versatile da avere sempre in cucina.