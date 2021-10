È fondamentale prendersi cura del proprio corpo facendo attenzione alla nostra alimentazione e praticando regolare attività fisica.

Bisogna inoltre sottolineare l’importanza della prevenzione, anche tramite esami del sangue effettuati almeno una volta l’anno per verificare che tutti i valori siano corretti.

Per quanto riguarda il colesterolo, quando è presente in eccesso potrebbe essere pericoloso per la nostra salute, provocando anche infarti e ictus.

È però possibile avere dei miglioramenti cambiando la nostra dieta, per abbassare il colesterolo e ridurre i grassi nel sangue potrebbe esserci d’aiuto questa straordinaria bevanda.

Inoltre, dovremmo consumare ogni giorno abbondanti quantitativi di frutta e verdura ricche di sostanze antiossidanti, preferibilmente di stagione.

Riduciamo il colesterolo cattivo e riforniamoci di antiossidanti con questo frutto poco conosciuto

Vediamo spesso questo alimento abbinato alla preparazione di dolci ma è perfetto per essere gustato anche come spuntino energetico e salutare.

Si tratta delle noci brasiliane che si possono reperire nei supermercati, nei negozi di prodotti biologici oppure, per gli amanti degli acquisti online, su internet.

Le noci brasiliane hanno delle straordinarie proprietà benefiche per il nostro organismo, anche se sono molto caloriche, contenendo 656 calorie circa per 100 grammi.

Grazie ai grassi monoinsaturi che contiene, questo frutto potrebbe rivelarsi un prezioso alleato ed aiutarci a diminuire il colesterolo cattivo, aumentando quello buono.

Nonostante le sue proprietà benefiche, è consigliato non superare le 4 noci brasiliane al giorno poiché sono ricche di grassi.

È fonte di vitamina E (7,87 per 100 grammi), antiossidante in grado di proteggere la pelle dai radicali liberi e di mantenere integre le membrane cellulari.

Le vitamine sono fondamentali per il nostro organismo e non dovrebbero mai mancare nella nostra alimentazione, facciamone il pieno con questo pesce gustoso che molti sottovalutano.

Contenendo 1.917 µg di selenio e 1,223 mg di manganese, ci aiutano a rafforzare il nostro sistema immunitario, fondamentale difesa dai malanni di stagione.

Inoltre, per proteggerci dai malanni di stagione potrebbe essere utile questa insospettabile spezia che viene spesso utilizzata nelle ricette di dolci.

Come abbinarli in cucina

Dopo aver acquistato le noci brasiliane, dovremo conservarle in un posto fresco e non umido, lontane da fonti di calore.

Sono perfette per essere mangiate a colazione, aggiungendole ai nostri cereali ed abbinate ad uno yogurt o al latte.

In pochi sanno che con le noci brasiliane potremo creare un burro fatto in casa: basterà frullarle ad alta velocità fin quando avranno rilasciato il loro olio.

In questo modo, formeremo una crema burrosa perfetta da spalmare sul pane a colazione.