Seguire un’alimentazione sana ed equilibrata insieme ad un po’ di attività fisica è sicuramente il primo passo per garantirsi un’esistenza serena. Mangiare sano infatti è fondamentale per il fabbisogno dell’organismo, consente di apportare tutti i micro e macro nutrienti di cui ha bisogno. Consumare gli alimenti giusti per il proprio benessere consente di mantenere equilibrati i valori del sangue, contrastando tantissimi disturbi che potrebbero causare malattie anche pericolose.

Anche il nostro intestino svolge un ruolo molto importante per il nostro benessere quotidiano. L’intestino è aiutato da un gran numero di microrganismi in parte ambientali e in parte prodotti dall’intestino stesso che costituiscono il cosiddetto microbiota intestinale. Quest’ultimo si evolve nell’individuo contemporaneamente al suo stile alimentare ed è in grado di adattarsi anche alle nuove condizioni ambientali determinate da una dieta. A tal riguardo, per andare in bagno e aiutare il transito intestinale ecco quest’ortaggio autunnale in un piatto gustoso.

Per chi segue un’alimentazione sana si presume la formazione di un buon microbiota. Ma oltre alla classica dieta mediterranea si considerano portatori di benessere anche i cibi fermentati, come il kefir. Sembrerebbe che questo alimento sia utile per aiutare a ridurre un’eventuale infiammazione. Inoltre facilita la motilità intestinale e riduce la flatulenza, promuovendo la salute dell’intestino. Ma si potranno avere ossa forti a qualunque età per chi usa questo alimento che aiuta anche ad andare in bagno.

Lo studio

Un recente studio ha analizzato come i peptidi di kefir possano apportare benefici in ipotesi di osteoporosi. Questa è una delle principali malattie delle ossa associate alla carenza di estrogeni nelle donne dopo la menopausa. Questo studio si è focalizzato su topi ovariectomizzati per valutare gli effetti benefici del kefir per la prevenzione dell’osteoporosi e sulla composizione del microbiota intestinale. I topi cui sono stati somministrati per 8 settimane i peptidi di kefir, hanno mostrato proprietà meccaniche migliori e maggiore resistenza alle fratture. Così come il microbiota intestinale è stato arricchito. Anche se sono necessari ulteriori studi, sembrerebbe pertanto che il consumo di kefir possa prevenire l’osteoporosi della menopausa e migliorare la struttura del microbiota intestinale.

Ossa forti a qualunque età per chi usa questo alimento che aiuta anche ad andare in bagno

L’osteoporosi è una malattia cronica caratterizzata da alterazione della struttura scheletrica con conseguente rischio di fratture. La prevenzione dell’osteoporosi è molto importante agendo sui fattori di rischio modificabili, come l’alimentazione e lo stile di vita. Un consumo di alimenti ad alto contenuto di calcio può favorire il mantenimento della massa ossea e il rafforzamento della struttura scheletrica. A tal proposito pochi sanno che questo frutto utile contro la stipsi aiuta a combattere i dolori alle ossa.

Il kefir è un’importante fonte di sali minerali, come il calcio e la vitamina D che favoriscono il buon funzionamento del metabolismo e proteggono la salute delle ossa e dei denti. Inoltre sembrerebbe che questo alimento abbia un effetto rilassante e possa addirittura combattere i disturbi dell’umore e l’insonnia. Insomma appare chiaro che il consumo di questo alimento possa apportare davvero incredibili benefici sulla nostra salute mentale e fisica.

Approfondimento

Un pieno di vitamina D con questo contorno tipicamente autunnale contro i dolori articolari