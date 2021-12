Il tempo stringe e il Natale si avvicina. Spesso fare regali agli amici o ai parenti può rivelarsi molto difficile. Anche se si conoscono bene le persone che si hanno accanto, il rischio di regalare un oggetto inutile è dietro l’angolo. Il consiglio che daremo potrebbe tornare utile in ogni ricorrenza, che sia Natale, l’Epifania un compleanno o anche un onomastico.

Abbiamo visto cosa regalare ad un amico che ama i cani, ma stavolta ci concentreremo su un’altra categoria di persone: quelle che amano fare jogging, ciclismo, escursioni o campeggio.

Specialmente in inverno, per queste persone fare attività fisica all’aperto potrebbe rivelarsi difficile. Fattori come la pioggia, il vento e il gelo sembrano fare di tutto per spingerle a stare a casa al caldo o, peggio, cogliere di sorpresa il malcapitato sportivo. Proprio per questo, potrebbe venirgli in aiuto un capo di abbigliamento da indossare quando si ha intenzione di uscire fuori per una corsetta e non solo. Vediamo cosa regalare per ogni ricorrenza a chi ama andare in bicicletta e fare sport all’aria aperta per fare bella figura.

Una giacca antivento potrebbe essere la scelta migliore

Diversi brand sportivi di successo ne hanno prodotte di diversi tagli e colori, sia per uomo che per donna. Una buona giacca antivento è leggera, comoda da indossare, e ripara da vento forte e piogge improvvise. Proprio per questo, potrebbe essere l’ideale da regalare a Natale a chi ama fare sport all’aria aperta per fare bella figura. Il costo varia a seconda della marca scelta.

Cosa regalare per ogni ricorrenza a chi ama andare in bicicletta e fare sport all’aria aperta per fare bella figura

Un Windrunner della Nike ha un costo dai 63 fino ai 134 euro massimo. Le giacche antivento (o a vento) della Adidas costano dai 40 fino ai 220 euro nei periodi in cui non ci sono saldi. La K-Way è una nota marca produttrice di giacche a vento, i cui prezzi vanno dagli 80 ai 170 euro. Anche in questo caso, i costi potrebbero variare a seconda delle offerte del momento.

Se l’amico o l’amica cui si deve fare un regalo è amante della bicicletta, si potrebbe considerare di regalargli una giacca antivento termica dell’Endura, considerata una delle marche per eccellenza per chi pratica ciclismo. In questo caso, i prezzi vanno dai 35 ai 180 euro circa.

Chi ha a disposizione un budget limitato, meglio rivolgersi alla Decathlon, che vende giacche antivento di diverse fasce di prezzo: dai 15 ai 141 euro.