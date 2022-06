Queste caldissime, ma teoriche giornate primaverili, climaticamente già estive ci fanno venire una gran voglia di mare. Se abbiamo la possibilità di fare le valigie e andarcene, sicuramente le mete non mancano. Ce ne sono tante, apprezzatissime dai turisti e, pure low cost, per una breve vacanza in spiaggia e lontani dalle afose città. Meteorologi ed esperti scatenati nel pronosticare un’estate da record, che, probabilmente durerà fino a tutto settembre. Sicuramente per la gioia di albergatori e settore turismo, un po’ meno per chi dovrà lavorare e starsene in città. Con questo caldo diventa difficile anche pensare di mettersi ai fornelli. Complicato anche mangiare, quando ci sono volte che vorremmo affogarci solo nell’anguria o nel gelato. Ecco allora un’idea alternativa per un pranzo leggero, piacevole e che potrebbe rivelarsi una sorpresa.

Non il solito primo al tonno

Ospiti e commensali senza parole con questo primo semplicissimo, ma diverso dal solito e davvero piacevole. Quando pensiamo a una pasta semplice, ma nutriente, ecco la classica pasta al tonno. Se, siamo atleti e dobbiamo tenerci in forma, la variante del riso al posto della pasta. Ma, oggi vedremo invece una ricetta che sembra un mix di cucine europee alla ricerca del gusto, ma anche della linea. Con questi ingredienti per 4 persone:

400 grammi di pasta preferibilmente corta a nostro piacere;

un paio di rametti di rosmarino;

una spolverata di curry o di peperoncino;

1 yogurt al naturale;

una decina di noci;

una noce di burro;

formaggio grattugiato.

Non c’è il tonno, ma nessuno vieta di metterlo.

Ospiti e commensali senza parole con questo primo semplicissimo ma diverso dai soliti e light e perfetto per le calde giornate estive

Semplicissima anche la preparazione della nostra pasta:

mettiamo a bollire la pasta;

nel frattempo, mettiamo in un pentolino una noce di burro col rosmarino, una spolverata di curry o di peperoncino e subito dopo aggiungiamo le noci e lo yogurt. Appena il tempo che si amalgamino tra loro e spegniamo il fuoco. Se usiamo il tonno, aggiungiamolo adesso;

scoliamo la pasta al dente, facciamo saltare in padella col sugo e spolveriamo di formaggio grattugiato.

Un’alternativa da servire con una birra fresca o con un vino bianco mosso.

