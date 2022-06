Tra gli strumenti di gestione del risparmio più diffusi sul mercato troviamo sicuramente il libretto di risparmio postale (LRP). Si tratta di uno degli strumenti emessi da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), un’istituzione finanziaria controllata quasi per intero dal MEF, cioè dallo Stato. Si spiega quindi il perché i LRP godano della garanzia pubblica. Poste, invece, dal 1875 si occupa solo di collocarli presso la clientela.

Negli anni sono arrivati sul mercato diverse tipologie di prodotto, anche nella versione dematerializzata. Il libretto permette di versare e prelevare presso tutti gli sportelli del territorio della rete Poste. Inoltre grazie alla carta libretto è possibile prelevare direttamente dagli sportelli Postamat.

Giugno d’oro alle Poste grazie alla doppia offerta Supersmart e in un caso il tasso d’interesse annuo vola oltre l’1%

Questi strumenti consentono di tenere sotto controllo, anche online, l’elenco dei movimenti effettuati. Parimenti è possibile visualizzare saldo, movimenti in entrata (stipendio, pensione, un affitto, etc).

Un altro vantaggio è che non prevedono costi di apertura, gestione annuale e chiusura. Fanno eccezione gli oneri di natura fiscale (ossia dovuti al Fisco, allo Stato) per gli importi sopra certe soglie.

Lo strumento Smart consente anche di movimentare in autonomia (da remoto) i risparmi e metterli a fruttare interessi. Ad esempio si possono sottoscrivere buoni fruttiferi tra quelli proposti sul mercato da CDP. Al netto dei buoni dedicati ai minori, oggi solo il titolo a più lunga durata consente di ottenere il massimo guadagno.

Fino al 20 giugno ci sono 2 offerte Supersmart

Tuttavia, sul brevissimo periodo alle Poste ci son da registrare alcune interessanti novità. Il riferimento è alla doppia offerta Supersmart oggi disponibile per i risparmiatori, tra cui potenzialmente scegliere. Il ricorso all’una o all’altra soluzione, infatti, è legata al rispetto di alcune circostanze.

Nulla da eccepire, dunque, è giugno d’oro alle Poste grazie alla doppia offerta Supersmart. Le due opzioni sono le seguenti:

l’offerta Supersmart Premium 150 giorni, attivabile fino al 20 giugno. L’offerta è tuttavia dedicata solo a chi apporta nuova liquidità sul libretto. In questo caso il tasso di interesse annuo lordo a scadenza è pari all’1,25%;

l’offerta Supersmart 180 giorni, senza alcun bisogno di apportare nuova liquidità. Sul vincolo a 180 giorni il tasso di interesse annuo lordo a scadenza è dello 0,40%.

In generale, un vantaggio dell’offerta è dato dal fatto che il periodo del vincolo è molto limitato. Anche se, a dirla tutta, è un’arma a doppio taglio. Da un lato limita a soli 5 o 6 mesi il vantaggio dell’interesse potenziato. Dall’altro la durata del vincolo è potenzialmente più prevedibile. Cioè è più facile prevedere se i risparmi serviranno o meno per i prossimi 5 o 6 mesi rispetto ai prossimi 5 o 6 anni, per esempio.

Ora, ipotizziamo un risparmiatore che ha da poco incassato una cifra consistente, ad esempio 80mila euro, che impiegherà nel medio termine. Il vincolo a 5 mesi, se compatibile con i propri tempi, darebbe la garanzia del deposito e un discreto rendimento a scadenza.

Approfondimento

Non tutti sanno che alle Poste è possibile verificare se esistono buoni fruttiferi postali intestati o cointestati a proprio nome