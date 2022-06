Dalla cucina francese ci arriva questo dolce cremoso a metà strada tra un dolce al cucchiaio e una torta. Bello da vedere e goloso ad ogni assaggio, è ideale da servire nella bella stagione quando le ciliegie sono mature.

La crosticina caramellata che lo ricopre gli dona quel tocco di classe in più per distinguerlo dalle altre preparazioni. Vediamo in particolare come si prepara questa delizia facilissima e veloce originaria dl Limousin, una piccola regione della Francia centrale.

Strepitoso questo dolce alle ciliegie fresche e senza burro, capace di dare un tocco elegante a qualsiasi menù estivo

Il clafoutis alle ciliegie si gusta tiepido ed era originariamente preparato con ciliegie selvatiche intere. Attualmente, per rendere più agevole la degustazione, le ciliegie vengono private del nocciolo prima di utilizzarle. È un dolce da forno che può essere preparato anche da chi è poco esperto in cucina e in pochissimo tempo.

Sono infatti due semplici passaggi quelli fondamentali per portare il dolce in cottura. Sarà facile ottenere profumo, gusto e consistenza tipici del clafoutis al taglio di ogni fetta. Si può decidere di ottenere un unico dolce sotto forma di torta da servire a fette o optare per una soluzione monoporzione più chic. In questo caso, si possono scegliere piccole pirofile o altri contenitori da forno che abbiano un’estetica gradevole da portare direttamente a tavola.

Gli ingredienti sono:

700 g di ciliegie;

3 uova;

100 g di zucchero;

60 g di fecola;

40 g di farina;

1 baccello di vaniglia;

100 ml di latte;

100 ml di panna liquida fresca;

2 cucchiai di brandy o altro liquore a piacimento;

1 pizzico di sale.

Come procedere per preparare il clafoutis in 20 minuti

Montiamo le uova a temperatura ambiente con zucchero e vaniglia. Quando il composto sarà raddoppiato di volume e spumoso, aggiungeremo panna e latte non troppo freddi ed il brandy. Infine, le farine setacciate e un pizzico di sale. Disporremo poi le ciliegie ben lavate e denocciolate nella pirofila da forno imburrata e verseremo sopra di esse il composto. La teglia dovrà essere di 24-26 centimetri di diametro.

Inforneremo a 180 gradi in forno ben caldo per circa 45 minuti e comunque fino a quando si sarà creata una crosticina brunita sulla superficie.

Si potrà servire anche freddo e con l’aggiunta di una pallina di gelato alla vaniglia o al cioccolato. È possibile conservarlo in frigorifero ben coperto per un paio di giorni. Ma forse non sarà necessario quando gli ospiti scopriranno quanto è strepitoso questo dolce alle ciliegie.

