Una ricetta povera e sfiziosa che stupirà con pochissimi ingredienti

Molti di noi stanno sentendo la necessità di “stringere la cinghia” per quanto riguarda le spese sia necessarie che accessorie. Infatti le circostanze storiche in cui viviamo ci hanno portato a dovere limare ogni centesimo possibile in modo da non essere seppelliti dai rincari dovuti all’inflazione e alle bollette di gas e luce. Questo si ripercuote però anche sui generi alimentari. Per questo oggi proponiamo una ricetta povera e sfiziosa che ci salverà il pranzo e la cena in ogni occorrenza, anche aiutandoci a non sprecare cibo. Ecco dunque la ricetta della pasta pancetta e briciole.

Gli ingredienti necessari per circa 4 persone

100 gr pane mollica;

20 gr erba cipollina (opzionale);

80 gr pancetta coppata;

olio EVO q. b.;

320 gr di pasta, preferibilmente delle farfalle;

4 pomodori secchi sotto olio;

sale fino q. b.

Una ricetta povera e sfiziosa che stupirà con soli tre ingredienti principali

Per prima cosa è necessario aprire il barattolo contenente i pomodori secchi e selezionarne quattro, scuotendoli un pochino in modo da scolare il liquido in eccesso. Prendere poi due strappi di carta assorbente e tamponare i pomodori in modo da togliere l’unto. Su un buon tagliere da cucina poi ridurre tutti questi in dadini di dimensioni simili fra loro. Prendere poi il pane raffermo che c’è rimasto in dispensa dai giorni precedenti e tagliarlo grossolanamente con l’aiuto di un buon coltello da pane. Questa ricetta infatti mira a recuperare il cibo che altrimenti andrebbe sprecato. Suggeriamo di dividerlo in pezzi più piccoli possibile in modo da aiutare poi l’azione del frullatore.

Inserire poi pezzi all’interno di un mixer e frullare finemente. Una volta fatto, passare alla pancetta e dividerla in modo da creare delle strisce di piccole dimensioni. Prendere una padella e aggiungerci un abbondante giro di olio e poi inserire a tostare il pane oramai ridotto in polvere. Attendere qualche minuto affinché il tutto diventi biscottato e croccante. Aggiungere poi la pancetta precedentemente sminuzzata. Nel frattempo mettere su una pentola d’acqua per la pasta e attenderne il bollore. Quando comincerà raggiungere l’ebollizione, salare con del sale grosso e buttare il formato di pasta che più si preferisce. Infine attendere il tempo indicato sulla confezione e scolare. Buttare il tutto all’interno del sugo e rimestare bene. Se rientra nei nostri gusti, alla fine consigliamo di guarnire il piatto con qualche filo di erba cipollina lavata. Basta infatti prendere pochi steli e tagliarli con la forbice per aromatizzare il tutto.

