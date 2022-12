Orto e giardino a dicembre: i lavori da fare assolutamente per una primavera ricca di fiori e frutti

Dicembre è un mese davvero decisivo per chi ha un orto o un giardino da curare. È in questi giorni che dobbiamo proteggere le piante e preparare il terreno per avere fioriture meravigliose e frutti e ortaggi in primavera. Ecco quindi quali sono i lavori fondamentali per il nostro prezioso angolo verde.

In inverno e a dicembre in particolare molte piante vanno in riposo vegetativo. Questo non significa che dobbiamo lasciarle al loro destino. In realtà sono proprio questi i giorni più importanti per porre le basi per mesi caldi pieni di splendide fioriture e di ortaggi gustosi. Quindi rimbocchiamoci le maniche: orto e giardino a dicembre vanno curati alla perfezione e con grandissima attenzione. Di seguito i lavori imprescindibili da iniziare a fare fin da subito.

Cosa fare in giardino a dicembre

Sono 3 i lavori fondamentali per il giardino di dicembre. Il primo è quello di coltivare piante invernali. Ovvero specie indistruttibili che fioriscono proprio tra dicembre e marzo. Il secondo è quello della pulizia. È proprio in questi giorni che dobbiamo rimuovere foglie secche, rami morti ed erbe infestanti. La terza operazione è quella del trattamento anti-parassiti. Se abbiamo alberi o piante rampicanti è questo il momento di applicare prodotti che proteggono contro afidi vari e cocciniglie.

I lavori più importanti da fare nell’orto in questi giorni

Se invece abbiamo un orto il mese di dicembre è perfetto per curare il terreno e prepararlo alle coltivazioni primaverili. Quindi togliamo tutti i residui delle coltivazioni precedenti rastrellando in profondità e ripuliamo tutta la terra. Una volta preparata la zona in cui inseriremo i prossimi semi possiamo occuparci di concimazione e fertilizzazione. Usiamo prodotti organici come il compost. Oppure il letame maturo. Evitiamo, invece, i fertilizzanti chimici. La terra rimarrà sana e gli ortaggi che cresceranno in primavera saranno privi di sostanze potenzialmente dannose.

Orto e giardino a dicembre: come proteggere le piante dal gelo

Uno dei pericoli più grandi per l’orto e il giardino a dicembre è ovviamente il gelo. In inverno proteggiamo pelle, mani e viso dal freddo. Dobbiamo fare lo stesso con le piante. Soprattutto quelle più fragili e sensibili agli sbalzi di temperatura improvvisi.

Fortunatamente proteggere le piante dalle gelate è più semplice di quanto crediamo. La soluzione migliore resta quella della serra, meglio ancora se dotata di impianto di riscaldamento. Non tutti, però, hanno lo spazio e i mezzi necessari per una struttura di questo tipo.

Se abbiamo degli ortaggi possiamo optare per il tunnel da applicare direttamente sopra la coltivazione. Per fiori e arbusti, invece, puntiamo sulla pacciamatura e creiamo uno strato protettivo per le radici con foglie o paglia.

Le piante da vaso, invece, andrebbero portate in casa. Se non è possibile spostiamole nella zona del giardino meno esposta a vento e pioggia.