Come proteggere la pelle del viso dai primi freddi e trasformarla in un capolavoro da copertina

Stiamo vivendo i primi giorni freddi dell’anno dopo un ottobre caratterizzato da un caldo decisamente anomalo. Il drastico calo di temperatura, però, mette a dura prova una parte del corpo in particolare: il viso. Non è raro, infatti, trovarsi in questi giorni con la pelle screpolata o con fastidiosi arrossamenti. Ma per fortuna la natura ci viene in soccorso e ci regala straordinari rimedi per risolvere il problema. Oggi scopriremo quali sono e capiremo come proteggere la pelle del viso dai primi freddi rendendola allo stesso tempo lucente e meravigliosa da guardare.

I migliori prodotti per idratare il viso

Per difendersi dal freddo improvviso la miglior difesa è la prevenzione. Avere la pelle sempre idratata ci aiuta a minimizzare l’impatto del vento e delle temperature basse. Per questo motivo il latte detergente diventa il nostro miglior alleato di bellezza. In casa abbiamo sicuramente molti prodotti con cui prepararlo come ad esempio miele e yogurt.

Il consiglio, però, è quello di usare le mandorle per preparare il latte idratante. Le mandorle sono ricche di vitamine e potrebbero aiutarci a proteggere la pelle dagli agenti atmosferici. Soprattutto se ci trucchiamo spesso e abbiamo una cute particolarmente delicata.

Come nutrire la pelle in inverno

Se vogliamo un viso da copertina un altro aspetto da curare con attenzione è il modo in cui nutriamo la pelle. Questa non deve essere solo idratata ma anche nutrita per ridurne la fragilità e aumentare la capacità rigenerativa. Anche in questo caso l’aiuto arriva da prodotti completamente naturali.

Un buon trucco per avere una pelle splendente in inverno è quello di applicare una o due volte a settimana una maschera nutriente. Meglio ancora se a base di olio di jojoba, olio d’oliva o burro di karité. Sostanze ottime anche per ritardare l’arrivo delle rughe.

Come proteggere la pelle del viso dai primi freddi e come truccarsi in inverno

Abbiamo scoperto come idratare e nutrire la pelle usando prodotti completamente naturali. Manca solo un ultimo passaggio. Ovvero quello di capire come truccarsi nei mesi che ci aspettano. E ci sono buone notizie. Le tendenze per il make up di questa stagione strizzano infatti l’occhio non soltanto al lato estetico, ma anche alla salute.

Sono finiti i tempi della pelle di porcellana o dei fondotinta pesanti. Il trend di quest’anno sono i fondotinta seconda pelle che esaltano l’incarnato naturale, nascondono le imperfezioni e nutrono la cute. Scegliamone uno, aggiungiamo un tocco di colore sugli occhi e attireremo ben più di uno sguardo ammirato.