Straordinari i motivi per i quali la valeriana sarebbe perfetta per rilassare il corpo

Insonnia e non sappiamo come combatterla? Ecco quale alimento potrebbe essere la soluzione. Vediamo insieme i benefici e perché ci farebbe rilassare…

Prima di andare a dormire sono tanti gli ingredienti che possiamo utilizzare per rilassarci e per dormire meglio. Capita, soprattutto a chi soffre d’ansia, di non riuscire ad addormentarsi subito. Questo può essere un gran problema. Dormire bene è essenziale per essere carichi il giorno dopo e affrontare al meglio la giornata. In particolare oggi parleremo di una pianta che avrebbe proprio la capacità di rilassare: la valeriana.

Proprietà nutrizionali della valeriana

Circa 100 g di valeriana corrispondono a 21 kcal. Il valore è veramente basso. Oltre a questo i suoi valori nutrizionali sarebbero così suddivisi:

92 g di acqua;

2 g di proteine;

0,4 g di grassi;

3,6 g di carboidrati.

Il restante è tutto occupato da vitamine e sali minerali. Le vitamine più presenti in questo alimento sono la vitamina A, significanti sono i valori di vitamina C, circa 32 mg su 100 grammi. Altre vitamine presenti sono la riboflavina, tiamina, niacina e vitamina B6. Anche i minerali sono tanti, ad esempio troviamo il calcio, fosforo, potassio, magnesio e sodio.

Straordinari i motivi per i quali la valeriana sarebbe perfetta prima di andare a letto

Dunque abbiamo detto che la valeriana sostanzialmente viene utilizzata in quanto fa rilassare. Ma perché ha questa funzione? In sostanza, come tutti gli alimenti fitoterapici, la valeriana ha dei principi attivi. Questi ultimi andrebbero ad interagire con un neurotrasmettitore presente nel nostro corpo. Di conseguenza vanno ad agire su queste cellule provocando l’effetto di rilassamento. Proprio per questo motivo è utilizzata nei casi di ansia.

I benefici

Non solo per l’ansia, ma anche per episodi di attacchi di panico potrebbe aiutare la somministrazione di valeriana. Le sue proprietà calmanti non sono l’unica chicca di questo alimento. Difatti la valeriana può essere utilizzata anche per altri disturbi. Ad esempio i crampi addominali sembrerebbero passare con l’assunzione di valeriana. Andando a rilassare il corpo eviterebbe anche la comparsa dei crampi. Questi ultimi possono essere causati anche da una situazione di particolare stress emotivo e fisico. È utile anche in episodi di vertigini e colon irritabile.

Come si può utilizzare la valeriana

La formulazione più diffusa è quella sotto forma di tisana, non è però la sola. La radice di valeriana la si può assumere anche in forma essiccata, da utilizzare poi per decotti. Entrare in erboristeria, in questi casi, ci aprirebbe un Mondo.

Andremmo a capire realmente le tante modalità e le varie formulazioni che comprendono la valeriana. Si può prendere anche sotto forma di compresse, come dei veri e propri integratori alimentari. Esiste anche la tintura madre. Per quest’ultima sono consigliate circa 20 gocce fino ad arrivare a 50. Ovviamente bisognerà chiedere consiglio al medico per capire la reale quantità che ci serve. Queste gocce vanno diluite in poca acqua per circa 3 volte al giorno, se l’ansia è tanta. Se invece la si vuole prendere per l’insonnia va bene se consumata circa 30 minuti prima di andare a letto. Sono davvero straordinari i motivi per i quali la valeriana sarebbe perfetta come bevanda invernale.