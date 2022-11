3 spettacolari piante da fiori da piantare a dicembre per avere un giardino invernale da cartolina

Mancano appena 10 giorni all’inizio di dicembre, il mese che ci porterà dritti alle festività natalizie. Fra poco inizieremo ad accogliere ospiti, amici e familiari nelle nostre case. E quale miglior biglietto da visita di un giardino ben curato e ricco di splendidi colori? Se pensiamo che sia impossibile coltivare qualcosa con il freddo di questi giorni siamo sulla strada sbagliata. Perché queste 3 spettacolari piante da fiori danno il meglio di sé proprio in questo periodo e coltivarle è un gioco da ragazzi.

Cosa piantare in giardino in inverno

Da qualche anno a questa parte abbiamo iniziato ad accogliere nei nostri giardini moltissime piante provenienti dall’Asia e dall’Estremo Oriente. Alcune sono particolarmente resistenti al freddo e regalano meravigliosi fiori a stella fino a primavera inoltrata. Altre, invece, come la Bergenia sono semplicissime da curare e crescono forti e rigogliose in ogni situazione.

Se amiamo il colore bianco è la pianta che fa per noi. Ci basterà scegliere il fertilizzante giusto, mantenere sempre il terreno umido ed evitare i ristagni idrici alla base. In cambio avremo piccoli e spettacolari fiori bianchi fino a marzo-aprile.

La pianta dai fiori viola che ricorda il mirto

Il viola è un colore che torna molto di moda in inverno e sotto Natale. Se lo amiamo anche noi e abbiamo qualche spazio vuoto del giardino da riempire dovremmo puntare sulla Cape Milkweed. Questa pianta, nota anche come Polygala Myrtiflora, ha un pregio assoluto. Ovvero cresce alla grandissima sia in vaso che in piena terra. Un bel vantaggio se viviamo in un luogo troppo freddo e abbiamo bisogno di portarla in casa.

Famosa per le spettacolari fioriture viola con sfumature di grigio, questa pianta ha bisogno solo di terreni morbidi e drenanti per crescere forte e rigogliosa. Le attenzioni maggiori dovremo darle alla potatura che andrà eseguita a fine inverno.

3 spettacolari piante da fiori e perché è un affare coltivare la Celosia

Quando si parla di piante da fiore spesso l’attenzione si concentra soltanto sui colori. Alcune piante, però, hanno fiori e frutti stranissimi che potrebbero dare il vero tocco di classe al nostro angolo verde. Una di queste è la Celosia. La Celosia ha un particolarità: coloratissimi fiori a forma di spiga da cui nascono foglie di un intenso verde.

In più questa specie richiede pochissime cure. Basterà assicurarle un terreno umido con la presenza di torba e sabbia e con un pH compreso tra 6 e 6,4. Piazziamola in una zona soleggiata del giardino e il più è fatto.