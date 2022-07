Ci stiamo avvicinando a passo spedito verso il quarto fine settimana di questo caldissimo luglio. Per tantissimi di noi le vacanze proseguiranno all’insegna di mare e spiaggia. Per altri sarà l’occasione per godersi un po’ di meritato riposo dopo una faticosa settimana di lavoro. Ma ci sarà anche un motivo in più per attendere con speranza la giornata di venerdì. Perché ci sarà un oroscopo del weekend pieno di soldi per 4 segni zodiacali. 4 segni diversi fra loro con un tratto in comune: Giove e Venere li trasformeranno in calamite per i soldi.

Il fine settimana farà schizzare alle stelle il conto in banca del Leone

Non ci sono dubbi. Il Leone sarà il segno top del weekend e confermerà la sua posizione di testa tra i segni più fortunati della seconda metà del mese. Venere aumenta la consapevolezza di sé stessi e l’autostima. Giove garantisce fortuna, soldi e soddisfazioni lavorative di altissimo livello. A questi due pianeti si aggiungerà il Sole a partire da venerdì. Per i Leone si annuncia un compleanno davvero da ricordare.

I Pesci scoppieranno di salute

In questo weekend torneranno a sorridere anche i Pesci, maltrattati dalle stelle nell’ultimo periodo. Da venerdì inizieranno a tornare le energie. Significa che è un buon momento per tentare una strada lavorativa nuova e ambiziosa. Venere in Cancro favorirà gli incontri romantici mentre Giove positivo porterà successo negli investimenti e possibili vincite economiche.

Oroscopo del weekend pieno di soldi per 4 segni grazie a Giove e Venere

Tra i grandissimi protagonisti del weekend c’è anche il Sagittario. I primi giorni della settimana sono stati durissimi con liti continue sul lavoro e in famiglia. Ma da venerdì cambierà davvero tutto. Venere nel segno amico del Cancro porterà distensione nei rapporti interpersonali. È il momento di concentrarsi sugli affari e sugli investimenti. I Sagittario non dovranno aver paura di osare. Solo le scelte lavorative e finanziarie coraggiose porteranno risultati concreti a partire da agosto.

Ottime notizie in arrivo anche per gli Ariete. I prossimi giorni saranno probabilmente i migliori del mese grazie all’allineamento dei pianeti e all’arrivo di una Luna decisamente favorevole. Per i nati sotto questo segno sarà un fine settimana ricco di opportunità, sia a livello sentimentale che economico. Possibile l’incontro con una persona importante con cui condividere un progetto di lavoro che potrebbe far lievitare il conto in banca.

