Inizia la terza settimana piena di luglio e moltissimi di noi si stanno godendo le meritate vacanze. È un momento di pace e relax per la maggior parte delle persone. Ma non per le stelle. La settimana che inizia il 18 luglio vedrà moltissimi pianeti cambiare di posizione. Mercurio si sposta in Leone dove sosta già il Sole. Venere entra in Cancro e ci starà fino alla fine del mese. Una congiunzione che darà vita a una settimana da calamite per denari e fortuna proprio per il Cancro e finalmente anche per il Toro. Diametralmente opposti i 7 giorni che attendono altri due segni zodiacali. Per loro potrebbe servire un prolungamento delle vacanze.

Per il Cancro è uno dei momenti più belli dell’anno

L’oroscopo inseriva il Cancro tra i 4 segni più fortunati della seconda metà di luglio. E se guardiamo alla congiunzione astrale di questa settimana ha perfettamente ragione. L’entrata di Venere nel segno da il via a un periodo in cui i Cancro avranno gli occhi a cuoricino. Insieme al Pianeta dell’amore ci sarà un Marte sfavillante che porterà ottime opportunità sul lavoro e possibilità di avanzamenti di carriera.

Se c’è un momento dell’anno per osare e realizzare i propri sogni è decisamente questo.

Marte e Venere baciano anche il Toro

Saranno ancora Marte e Venere i protagonisti dell’incredibile settimana del Toro. I Toro arrivano alla seconda metà di luglio reduci da alti e bassi continui e sfiancanti. Ma già da oggi il cielo tornerà più sereno e finalmente inizieranno ad arrivare molte soddisfazioni. In campo sentimentale è un momento fortunato per i single che potrebbero trovare una persona davvero importante. Molto bene anche le finanze con un possibile guadagno inaspettato tra mercoledì e giovedì.

Settimana da calamite per denari e fortuna per Cancro e Toro mentre 2 segni prenderanno bastonate dalle stelle

Arriviamo alle dolenti note. Ovvero l’oroscopo settimanale di Bilancia e Capricorno. I Bilancia stanno vivendo un momento estremamente felice ma da inizio settimana dovranno fare i conti con Venere e Luna in opposizione. Un’accoppiata che renderà i rapporti interpersonali incandescenti e che causerà non pochi problemi sia in famiglia che sul lavoro. Servirà un gran sangue freddo per arrivare a domenica.

Venere sarà in opposizione anche per i Capricorno che rischiano di passare 7 giorni a litigare. In più le energie per affrontare gli scontri saranno decisamente poche. Attenzione anche a pensare troppo al denaro e a non fare il passo più lungo della gamba con gli investimenti. Il conto in banca che cala potrebbe aumentare ancora di più la tensione in famiglia.

