Idee per arredare una casa piccola e moderna al mare con pochi soldi

La casa rappresenta il posto dove trovare tranquillità e riposo dopo una giornata fuori per lavoro o studio. Ci si lava, si dorme e si cucina. In casa si possono coltivare passioni varie, come la pittura e la cura di piante da interno o esterno. Sul divano si guardano programmi di vario genere in tv o si legge un buon libro. Ci mettiamo impegno nello scegliere i mobili giusti e a mantenere pulito l’ambiente in cui viviamo.

Avendone la possibilità e il desiderio, comprare una casa al mare è qualcosa di entusiasmante che comporta anche una scelta attenta.

Se frequentiamo spesso una spiaggia e si presenta l’occasione giusta, dopo l’acquisto andremo alla ricerca di idee per arredare una casa piccola e moderna al mare. Vorremmo magari spendere poco. Questo è possibile seguendo alcuni accorgimenti.

Vari consigli

Innanzitutto bisogna aver cura della luminosità. Dipingere le pareti con toni chiari pastello di colore bianco o azzurrino sarà l’ideale. È importante usare pitture antiumidità e antimuffa. Si possono usare stampe o adesivi sulle pareti al posto dei quadri, risparmiando un po’ per riempire qualche vuoto. Pavimenti e mattonelle saranno in gres porcellanato o cotto, pratiche e facili da pulire.

In ogni stanza meglio seguire un unico stile, per dare armonia. Tra le opzioni abbiamo lo stile mediterraneo, provenzale e, per chi vuole osare, anche quello tropicale.

Lo stile mediterraneo è quello più usato per arredare una casa al mare. I colori vanno dal bianco all’azzurro, con note beige e anche verde acqua.

Lenzuola e copriletto, federe di cuscini e copridivano, quindi, ma anche grembiuli e presine, saranno in tono. Se si trovano stampe con elementi marinari sarà meglio.

I mobili saranno lisci in legno e con pochissimi soprammobili. Dovremo pulirli spesso da polvere e sabbia e così sarà più semplice. Disegni e oggetti a forma di stelle marine, conchiglie o ancore e barche richiameranno il luogo dove ci troviamo.

Idee per arredare una casa piccola e moderna al mare da soli con pochi soldi

Avendo poco spazio, meglio comprare sedie e tavoli pieghevoli, così come divano letto e letti a castello e a scomparsa per la camera degli ospiti. Invece di armadi classici, scegliamo quelli in tessuto o le relle, utili ma economici.

Per risparmiare, tante di queste idee di arredamento si possono acquistare nei mercatini dell’usato e anche on line. Potremmo anche con il fai da te riciclare qualcosa.

Riempiamo alcuni barattoli di vetro con polvere di gesso colorato e con gocce di essenze profumate. Possiamo anche inserire stelle marine di plastica. Avvitiamo con un coperchio bucherellato e mettiamoli nelle stanze. Meglio evitare di raccogliere sabbia vera, conchiglie o altro.

Bagno e cucina, anche se piccoli, dovranno avere gli elementi necessari. Sfrutteremo l’altezza delle pareti mettendo delle mensole. Inoltre, possiamo pulire e riusare cesti di vimini come portatutto. In bagno, ad esempio, possono contenere prodotti come saponi e shampoo, phon oppure asciugamani di riserva.

