Siamo arrivati al giro di boa di questo caldissimo luglio. Inizia il mese più intenso dell’estate che ci porterà direttamente alle celebrazioni per il Ferragosto. Se dal punto di vista climatico sarà il periodo più intenso dell’anno, dal punto di vista astrale la situazione sarà altrettanto bollente. Mercurio, il Sole e Venere preparano infatti una seconda metà di luglio ricchissima e fortunata per il Leone e per il Cancro. E non saranno gli unici due segni a godere della benedizione dei pianeti.

Venere regala soldi, amore e opportunità al Cancro

I Cancro stanno vivendo, insieme ad altri due segni zodiacali, un momento decisamente entusiasmante e ricco di incontri stimolanti. E le cose andranno ancora meglio dal 18 luglio. È il giorno dell’arrivo di Venere nel segno, che porterà con sé nuove opportunità sia sul lavoro che in amore. Decisamente bene anche le finanze. Dopo il 22 non sono escluse vincite al gioco.

Mercurio e il Sole trasformano il Leone nel segno top del mese

I Leone dovranno segnare sul calendario i giorni del 19 e 21 luglio. Mercurio e il Sole arriveranno a braccetto e renderanno i Leone delle calamite per i soldi e per gli incontri. Il bello è che, i nati sotto questo segno, avranno la capacità di gestire al meglio tutte le novità. Mercurio è il pianeta dell’intelligenza e i Leone riusciranno a mettere a frutto tutte le opportunità di crescita finanziaria e lavorativa.

Seconda metà di luglio ricchissima e fortunata per Leone, Cancro e questi 2 segni zodiacali

Cancro e Leone non saranno gli unici segni a beneficiare della benevolenza di Venere, Sole e Mercurio. Ottime notizie arrivano anche per i Bilancia, che potranno respirare dopo tantissimi alti e bassi. Venere nel segno amico del Cancro favorisce gli incontri. E non soltanto quelli piccanti. Dopo il 20 luglio potrebbe arrivare la persona che cambierà definitivamente le prospettive lavorative. È il momento di dedicarsi a curare le relazioni che potrebbero trasformare l’ultima parte dell’anno in un capolavoro.

La seconda metà del mese sarà decisamente stimolante anche per gli Scorpione. Soprattutto sul versante della carriera. Mercurio e il Sole porteranno nuove idee e progetti stimolanti. Progetti ambiziosi che potrebbero partire con la Luna Nuova del 28 luglio. Attenzione, però, a non esagerare. Le energie andranno preservate per far fronte a un Giove retrogrado che potrebbe mettere i bastoni fra le ruote.

