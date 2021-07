L’estate è una stagione in cui la natura ci offre davvero! Che sia frutta o ortaggi, frutti del sottobosco o piante aromatiche, le nostre tavole possono davvero essere riempite dei prodotti più svariati.

Tra l’altro le belle giornate, possono rappresentare l’occasione per fare una bella camminata in montagna. Potremmo così godere di panorami mozzafiato! Ma al contempo cimentarci nella raccolta di prodotti che la natura offre in questo periodo.

E che sono davvero tanti : funghi, fragoline, tartufi, e piante aromatiche. Tra queste vi è l’origano!

Ora bisogna fare scorta di questa pianta ottima in cucina e per la digestione

L’origano è un’erba aromatica che nasce spontanea nei boschi proprio in questo periodo e che si conserva secca.

Viene spesso confuso con la maggiorana, da cui si distingue sia per i fiori che per l’aroma, sicuramente più intensa.

Pertanto una volta raccolta, bisogna passare subito al processo di essicazione. Questa operazione è estremamente semplice da fare. Basterà infatti legare i rametti di origano tra loro e lasciarli essiccare in un luogo fresco, ombreggiato e ventilato. Una volta essiccato, toglieremo le foglioline e i fiori dai rami e conserveremo questa spezia in vasetti di vetro.

Non perdiamo tempo quindi perché ora bisogna fare scorta di questa pianta ottima in cucina e per la digestione.

I mille usi dell’origano

L’origano è un’erba utilizzatissima in cucina! Tanti piatti semplici, insaporiti con l’origano diventano sublimi. Basta pensare ad una bruschetta con pomodoro, mozzarella e olive. Andando ad aggiungere questa erba aromatica otteniamo un piatto veloce, semplicissimo da preparare e gustosissimo.

Lo stesso potremmo dire di una semplice e veloce insalata con pomodori, mozzarella, cipolla, olio e origano.

Ma vi è di più!

Oltre ad essere un’erba aromatica molto versatile, l’origano risulta ottimo per favorire la digestione. Favorisce infatti la secrezione dei succhi gastrici ed è quindi digestivo, motivo per cui si impiega sia come decotto che infuso.

Approfittiamone dunque e facciamo scorta di origano!