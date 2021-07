Tutti conosciamo le proprietà della vitamina C contenuta soprattutto negli agrumi. Quante volte ci ripetono giustamente i medici di assumerla per innalzare le difese immunitarie soprattutto d’inverno. I nostri Lettori sanno anche che consigliamo di bere acqua e limone tutte le mattine a digiuno per depurare l’organismo. Ma pochi conoscono questi 3 effetti benefici della vitamina C tra cui abbassare il colesterolo. Andiamo assieme alla scoperta di queste azioni che fanno di questa sostanza una vera e propria miniera d’oro per la nostra salute.

Ci protegge dai metalli pesanti

Ecco una delle azioni benefiche della vitamina C che davvero pochi conoscono: proteggerci dai metalli pesanti contenuti negli alimenti. Non solo metalli, ma anche fumo, smog e agenti inquinanti esterni. Quando vediamo qualcuno che spruzza il limone sulla carne e sul pesce non pensiamo solo alla riduzione di eventuali sapori e profumi troppo intensi. Le azioni correlate sono 2: permettere al ferro dell’alimento di farsi assorbire meglio nel sangue e soprattutto contrastare tutto ciò che di nocivo potrebbe albergare nell’alimento.

Pochi conoscono questi 3 effetti benefici della vitamina C tra cui abbassare il colesterolo

Ecco una delle azioni correttive e depuranti della vitamina C che possiamo ricondurre al famoso bicchiere di acqua e limone della mattina. Abbassare il colesterolo, mantenendo pulite le arterie e ripulendole dalle tossine sono dei compiti meno conosciuti di questa vitamina. Grazie al suo effetto spazzino riesce così a equilibrare i livelli di grassi nel sangue proteggendo il cuore dall’insorgere delle malattie. Ricordiamo che secondo i dettami della scienza medica il fabbisogno quotidiano di vitamina C e di 90 mg per gli uomini e 75 per le donne.

La prevenzione dell’Alzheimer

Terza qualità meno conosciuta della vitamina C è quella di mantenere efficiente il nostro sistema nervoso. Assumerla significa infatti prevenire alcune malattie degenerative importanti come l’Alzheimer. Ma attenzione perché il suo intervento benefico sulla serotonina implica la sua importanza nella sintesi degli ormoni del benessere psicologico.

