L’estate è ormai a metà strada e agosto si sta avvicinando. Il mese di agosto, uno dei più caldi dell’anno, per molti giardini potrebbe rivelarsi deludente.

Infatti, alcuni fiori smettono di fiorire e vasi e bordure potrebbero apparire come spente e patite.

Utilizzando i fiori e le composizioni giuste, però, sarà possibile avere giardini e balconi invidiabili anche in agosto.

Sarà sufficiente scegliere con accuratezza le piante, ne esistono alcune capaci di dare il meglio di sé in vaso ad agosto.

In un precedente articolo si era spiegato al Lettore come mettere al riparo le piante d’appartamento dal caldo di agosto (consultare qui). Oggi si andranno a vedere brevemente 5 piante perfette per una giardino colorato in agosto.

Per balconi e giardini fioriti tutta l’estate basta scegliere queste 5 piante meravigliose

La prima pianta di cui parleremo è la Clematis Nubia. La clematis è una pianta perfetta per ravvivare il giardino in agosto se sistemata all’interno di contenitori.

Si tratta di una varietà che darà vita ad una appariscente macchia di colore che colorerà il giardino in agosto.

La fioritura di questa pianta si svilupperà ininterrottamente e abbondantemente da luglio a settembre.

Anche il penstemon è una di quelle piante perfette per essere sistemate in contenitori. Le fioriture di questa pianta avvengono da luglio fino ad ottobre inoltrato.

I penstemon si trasformeranno in vere protagoniste dell’estate e dell’autunno, specialmente nelle zone con clima mite.

Caratteristica principale di questa pianta è il suo portamento cespuglioso con fusti alti e ricchi di foglie.

Invece, una delle piante più belle tra quelle che fioriscono nei mesi caldi è la dahlia (o dalia). La varietà Magenta star sarà perfetta per essere utilizzata al centro delle composizioni.

La fioritura donerà un tocco di colore a qualsiasi angolo e avverrà da luglio a settembre.

Inoltre, le dalie sono piante perfette per attirare api e farfalle.

E per finire ecco le ultime due

La quarta pianta per un giardino o un balcone invidiabile è l’Heliotropium Arborescens. L’heliotropioum è una pianta molto profumata, ottima per abbellire il giardino e le terrazze con i suoi fiori di colore viola.

La fioritura di questa pianta avverrà da luglio ad agosto inoltrato.

Infine non può mancare il geranio di varietà Rozanne, una pianta perenne che necessita di poche cure e si adatta bene alla mezz’ombra.

Un ibrido caratterizzato da una fioritura prolungata di colore dal blu al viola da giugno fino a ottobre.

Una delle poche necessità di questa pianta durante i mesi caldi è legata alle annaffiature. Dimenticandosi di irrigarla, infatti, smetterà di fiorire ininterrottamente.

Ecco quindi, perché per balconi e giardini fioriti tutta l’estate basta scegliere queste 5 piante meravigliose.