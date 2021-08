Fornire una giusta idratazione al nostro corpo è fondamentale per rimanere sempre in salute. L’acqua, infatti, è una sostanza naturale che ci disseta nel modo corretto. Ci aiuta a fronteggiare le giornate più calde e a proteggere cervello, muscoli, cuore, pelle ed occhi. Non dimentichiamo che l’acqua è fondamentale per l’intestino, perché favorisce il transito intestinale, senza nessun effetto collaterale. Ma ecco anche che basta bere questa bevanda negli orari giusti durante la giornata per ridurre la fame e perdere peso senza spendere neanche un soldo.

Il fabbisogno idrico giornaliero varia in base all’età e alla conformazione fisica. In generale, nell’arco della giornata un adulto dovrebbe assumere all’incirca 2 litri di acqua. Ma facciamo attenzione, perché per evitare la disidratazione in estate è meglio moderare il consumo di queste comunissime bevande.

Oltre l’acqua anche questi 3 vegetali sono perfetti per idratare e depurare il corpo

Una buona parte di acqua è contenuta anche negli alimenti che consumiamo ogni giorno. Oggi noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare di 3 vegetali in particolare: cetrioli, cicoria e ravanelli.

I cetrioli sono consumati prevalentemente crudi o sotto aceto. Dal punto di vista nutrizionale sono degli ortaggi composti per la maggior parte di acqua e che hanno un ridotto apporto calorico. Ricchi di vitamine, fibre e sali minerali.

La presenza di acqua e fibre, rendono il cetriolo un alimento che aiuta a depurare l’organismo. Ma non solo, questo ortaggio svolge una lieve funzione diuretica, favorendo l’eliminazione dei liquidi. È utilizzato anche come cura di bellezza per sgonfiare le borse, le occhiaie e aiutare la pelle in caso di scottature solari.

Non solo cetrioli

Come riportano alcune riviste scientifiche, non solo i cetrioli ma anche i ravanelli svolgono un’azione depurativa per il corpo. Una piccola radice di colore rosso, dalla consistenza croccante e dal gusto piccante. Ricca di vitamine e sali minerali. Infatti, questo piccolo vegetale potenzia le difese immunitarie e protegge dall’influenza.

I ravanelli sono composti da molta acqua, quindi depurano l’organismo, aiutano i reni e contribuiscono a regolarizzare l’intestino.

L’ultimo vegetale è la cicoria da taglio. Una verdura semplice ma che vanta numerose proprietà utili al nostro corpo. L’apporto calorico molto basso e la presenza di acqua, rendono la cicoria un alimento leggero e facile da digerire. Possiede delle ottime proprietà depurative e favorisce il transito intestinale, riducendo i sintomi della stitichezza.

Quindi oltre l’acqua anche questi 3 vegetali sono perfetti per idratare e depurare il corpo.