Sbalzi di temperatura, vento, pioggia, sono condizioni inevitabili che con l’arrivo della stagione autunnale e invernale, mettono a dura prova il nostro sistema immunitario. Ed ecco che puntuali arrivano anche i primi fastidiosi malanni: tosse, mal di gola, raffreddore e influenza.

Per prevenire e difendersi dal contagio, è bene seguire delle semplici ma fondamentali regole. Evitare gli ambienti chiusi e i luoghi affollati, lavarsi sempre le mani, provvedere al vaccino per le persone a rischio, coprirsi bocca e naso durante uno starnuto o un colpo di tosse.

Insieme alle attenzioni poc’anzi descritte, è fondamentale anche, seguire una dieta sana e bilanciata, ricca di frutta e verdura, per rafforzare e potenziare le difese del nostro organismo. Infatti ecco cosa seminare ora nell’orto per fare il pieno di vitamina C in autunno.

Oggi noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare di un piccolo ortaggio che utilizziamo soprattutto per la sua radice. Di colore rosso, dalla consistenza croccante e dal sapore pungente e piccante: i ravanelli.

I ravanelli che troviamo in Italia sono di piccole dimensioni, contengono molta acqua e possiedono pochissime calorie (all’incirca 16 calorie per 100 grammi). Sono perfetti da consumare durante la dieta, perché ricchi di fibre e saziano in fretta.

Una piccola radice che vanta molte proprietà terapeutiche e medicamentose. I ravanelli sono diuretici, depurano l’organismo e favoriscono il rilassamento dei muscoli.

Sono un’ottima fonte di vitamina C che rafforza le difese del nostro organismo e di conseguenza aiutano il sistema immunitario a combattere i batteri e le infiammazioni.

L’infuso o il decotto di ravanello, veniva utilizzato come rimedio naturale dalle nostre nonne, per alleviare i sintomi della tosse, proteggere le vie respiratorie e abbassare la febbre.

Ma come possiamo mangiare questa radice

Abbiamo visto che non solo le arance ma anche questo piccolo vegetale potenzia le difese immunitarie e protegge dall’influenza.

I ravanelli, in Italia sono consumati prevalentemente crudi. Facciamo sempre attenzione che le foglie siano di un bel colore verde brillante e che non appaiano appassite.

Ci sono tantissimi modi per gustare i ravanelli. Possiamo tagliarli a metà per arricchire le verdure del pinzimonio, o ancora sono perfetti per dare un gusto piccante alle insalate.

Ricordiamoci che sono degli alimenti ipocalorici e quindi adatti come spuntino per spezzare la fame.

Pochi sanno, però, che i ravanelli sono buonissimi anche cotti. Ad esempio possiamo friggerli o cuocerli in padella per condire pasta e riso.

