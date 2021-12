Ogni Natale siamo ormai abituati a subire il fascino di alcuni fenomeni o mode che sono assai divertenti da seguire. Il 2019 è stato l’anno boom dei maglioni natalizi. Questi, per alcuni, orrendi e, per altri bellissimi, pullover con stampe di renne, pinguini, Santa Claus sono però molto simpatici e divertenti. Anche in questo caso la tendenza ha preso origine negli Stati Uniti e poi gradualmente ha preso piede anche nella Penisola. Oltreoceano si organizzano addirittura dei concorsi per il maglione natalizio più brutto. Addirittura ci sono degli eventi legati ai maglioni natalizi come i party a tema oppure i corsi per realizzarli.

Nel 2020 invece, purtroppo, abbiamo conosciuto il Natale del lockdown e quindi i festeggiamenti sono stati ridotti. È stato per questo l’anno dei pigiami per tutta la famiglia. Per un Natale da trascorrere in casa, il pigiama diventa l’outfit d’ordinanza. Pigiamoni tartan o vestaglie con motivi divertenti, uguali per tutto il nucleo familiare, sono stati i protagonisti delle foto per il Natale 2020. Vediamo ora la moda che quest’anno spopolerà per mamme e figlie.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Oltre che pigiami per tutta la famiglia e maglioni natalizi, sarà questa la moda che spopolerà a Natale

Il 2021 sarà probabilmente l’anno delle mini-me. Sta ricevendo sempre più consensi e sta spopolando sui social media questa nuova moda. Vediamo in cosa consiste. Mamme e figlie piccole si vestiranno con il medesimo outfit durante le festività. In internet sono molti gli ecommerce che già vendono la coppia di abiti di taglie diverse. La tendenza delle mini-me ha coinvolto anche i grandi marchi della distribuzione al dettaglio di abbigliamento. Le proposte comprendono abiti eleganti uguali per mamma e figlia ma anche capi per l’outdoor. La tendenza delle mini-me ha preso piede grazie ai servizi fotografici di famiglia. Per queste foto ricordo infatti, spesso i professionisti consigliano il medesimo outfit per mamma e figlia.

Outfit mini-me

Fra gli outfit più gettonati troviamo il maglione coordinato con gonna tartan oppure i pellicciotti.

Per altri suggerimenti invitiamo alla lettura dell’articolo “Stile romantico, retrò e raccolto queste le pettinature e gli accessori moda che spopoleranno a Natale 2021 facendo impazzire tutte”, o ancora, per un altro spunto curioso e di tendenza, “Non il rosso, ma questo colore di smalto spopolerà sulle unghie a Natale per una manicure perfetta anche a 50 anni”

Oltre che pigiami per tutta la famiglia e maglioni natalizi, sarà questa la moda che spopolerà a Natale e che coinvolgerà mamme e figlie.