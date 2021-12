Manca davvero pochissimo al Natale e in quest’occasione passeremo dei giorni in compagnia della famiglia e degli amici più cari.

Trascorreremo questi giorni con persone che non vediamo ormai da tempo ed è importante essere impeccabili anche in quest’occasione.

Abbiamo già svelato che non il solito rosso sulle unghie ma questi 3 esclusivi colori di smalto spopoleranno durante le feste natalizie.

Oggi invece vogliamo suggerire un’altra tendenza che si sta affermando per le feste imminenti. Infatti non il rosso, ma questo colore di smalto spopolerà sulle unghie a Natale per una manicure perfetta anche a 50 anni.

Il colore rosso da sempre rappresenta il Natale. Quest’anno, però, è stato superato da altre tendenze e, se vogliamo essere sempre alla moda, dovremo adeguarci.

Oggi, in questo articolo, sveleremo qual è il colore da portare sulle unghie nel Natale 2021 per non essere mai banali e scontati.

Se vogliamo saperne di più, non ci resta che continuare a leggere qui di seguito.

Sembra incredibile, ma il rosso per le feste natalizie sta passando di moda. Infatti, quest’anno si afferma un colore diverso e che ci permetterà di essere di tendenza e sempre eleganti.

Il colore del Natale 2021 è l’argento. Questo colore è mistico e senza tempo ed è perfetto sulle unghie di tutte le forme e lunghezze. Se scegliamo questo colore a Natale saremo certi di fare colpo perché sta davvero spopolando ovunque.

Il colore argento regala quel tocco di eleganza e raffinatezza che non passa mai di moda. Una manicure di questo colore non passa senz’altro inosservata, ma il suo pregio è che non apparirà mai eccessiva anche dopo i 50 anni. Per questo motivo, vogliamo suggerire alcune semplici nail art ad effetto per rendere le unghie colore argento ancora più spettacolari e fashion.

Come dare dinamicità all’argento

Per rendere questa manicure ancora più ricercata ed irresistibile, possiamo realizzare delle decorazioni semplici ma d’effetto.

Se c’è un colore che si sposa davvero in modo perfetto con l’argento è il nero. Allora, lasciamo spazio alla fantasia e scegliamo di decorare le nostre unghie con dettagli geometrici oppure con linee che diano dinamicità alla manicure.

Se vogliamo che la nostra manicure ricordi il Natale, scegliamo alberi decorati stilizzati, fiocchi di neve oppure pupazzi.