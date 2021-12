A Natale, molte di noi vorrebbero dare una svolta al solito look quotidiano, inventandosi qualcosa di originale. Però, non si ha né il tempo o né la voglia, ma neppure i soldi per andare dal parrucchiere. Allora che fare? Basta seguire i tutorial disponibili su Internet per farci venire delle belle idee e rimanere soddisfatte con il fai da te.

Vorremmo vederci diverse e sistemare i capelli in maniera da essere non solo ammirata ma anche in tema con il Natale. Dunque, dobbiamo assolutamente ricorrere ad un’acconciatura, tra quelle consigliate sul Web, perché è la più in voga del momento. Ebbene, lo stile romantico, retrò e raccolto queste le pettinature e gli accessori moda che spopoleranno a Natale 2021 facendo impazzire tutte. Ma, vediamo, più nel dettaglio, di cosa stiamo parlando. Le pettinature che illustreremo sono adatte a tutte le età e a tutte le lunghezze di capello. Quindi, vanno bene proprio per tutte le donne.

Tra gli accessori moda più in voga c’è, sicuramente lo scrunchie, il re indiscusso di quest’anno. Esso si può abbinare alle diverse acconciature perché molte di esse richiedono, come base, la coda di cavallo. Ebbene, quest’ultima, potrà essere alta o bassa, ma lo scrunchie si può utilizzare anche per abbellire una treccia o uno chignon. Esso, non è altro che una molla con attorno il tessuto che può essere di varie fantasie e tessuti. Può, infatti, abbinarsi agli outfit eleganti ma anche sportivi, a seconda che lo si scelga in tessuto, ciniglia o raso.

Altro accessorio moda ricco di dinamismo e aria di festa è il glitterato, che le più audaci potranno aggiungere a qualsiasi tipo di pettinatura. Quindi, un tocco di glitterato e potremo stupire tutti: amici, parenti, figli e partner!

Ecco altri accessori moda e pettinature ideali

Ad esempio, potremmo aggiungere dei brillantini ad uno chignon basso, donatogli una luce del tutto nuova e originale. Potremo, tuttavia utilizzare i glitter anche sulla chioma sciolta. In questo caso, meglio preferire una nuance che si avvicini di più al nostro colore di capelli. Ciò, in modo da illuminarli senza eccessi.

Passiamo, adesso, alle pettinature. Ebbene, i protagonisti indiscussi delle feste natalizie sono: coda alta o bassa, chignon, racconto o semi raccolto e trecce. Queste ultime sono molto coreografiche, sia se laterali che centrali, sia strette che larghe. Insomma, donano un inconfondibile tocco romantico alle nostre feste natalizie!

Stesso dicasi se ricorriamo alle trecce a corona, che ci renderanno protagoniste di uno stile fiabesco e principesco. Invece, se preferiamo il retrò, ci abbandoneremo a code laterali e basse o a code con treccia sulla lunghezza. Oppure, potremo optare per un bel semi raccolto, abbinato ad onde morbide.

Insomma, questo Natale sfoggeremo tutta la nostra classe e originalità seguendo questi consigli formidabili.