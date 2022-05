Possiamo dire che il caldo ormai è arrivato e con questo probabilmente si è riaccesa la nostra voglia di andare al mare. Quindi, l’unica cosa che mancherebbe da fare sarebbe organizzare una mini vacanza, per uno “splash” prima delle ferie estive, una toccata e fuga tra un impegno e l’altro.

In questo caso l’ideale potrebbe essere non allontanarsi e prenotare un biglietto per una delle tante località stupende come le Maldive ma che invece sono qui in Italia.

La valigia per partire sarà leggera e insieme a magliettine a maniche corte, vestiti e pantaloni sbarazzini ci saranno i costumi. Per essere veramente alla moda potremmo sfoggiare l’alternativa al bikini o all’intero che impazza in questa stagione.

Poi, per completare il nostro outfit da vere “tipe da mare” non dovrebbe mancare un pareo colorato e la bellissima borsa che scopriremo in questo articolo.

Look da mare super fashion con questa borsa che spopolerà in estate, più comoda delle solite rigide in paglia

La borsa da mare è un accessorio must have per tutte le avventure tra spiagge, scogli e ciottoli. Solitamente si tratta di shopper extra-large per poter contenere tutto il “necessaire”, come il telo, i solari e un beauty con smartphone, chiavi e portafoglio.

Il materiale per eccellenza, che ci fa compagnia praticamente da sempre, è la paglia del tipico colore beige o variopinta. Tuttavia, conferirebbe alla borsa un aspetto particolarmente rigido e sarebbe anche molto delicata e non impermeabile.

La paglia, quindi, renderebbe la borsa un accessorio bello da vedere e da indossare ma difficile da vivere e usare con spensieratezza. Quest’anno, però, potremmo metterla da parte perché ci sarà una concorrente spietata che ci farà diventare gli occhi a cuoricino.

Stiamo parlando della borsa in corda intrecciata, un effetto amaca che ci trasporta immediatamente nel mood vacanziero. La sua forma solitamente è a secchiello, anche se più grande rispetto a quelle da passeggio, e con due manici molto lunghi.

La corda intrecciata crea una vera e propria rete, variamente decorata e più o meno fitta. Attraverso le sue fessure solitamente si riesce a intravedere il contenuto, mentre alcuni modelli sono dotati di una fodera interna di cotone.

La variante

Quindi, potremmo sfoggiare un look da mare super fashion con questa borsa leggera, capiente, e, all’occorrenza, facilmente lavabile. Oltre a quella in corda, però, dall’aspetto più rustico e naturale, ci sarebbe una variante più sofisticata e cioè quella in crochet.

La forma rimarrebbe sempre la stessa a secchiello ma la trama diventerebbe più variopinta e con i tipici quadrati che sembrano contenere un fiore. In questo caso, allora, non dovremmo far altro che scegliere in base ai nostri gusti o prenderle entrambe per variare con look colorati o più neutri.

