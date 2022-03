Purtroppo anche se vorremmo è impossibile fermare il tempo. Si invecchia e la pelle perde di elasticità lasciandoci a combattere ogni giorno. Braccia flaccide, pancia con pelle cadente e collo rugoso.

Sebbene sia possibile ricorrere a qualche aiutino per rimediare, tanto fa il nostro stile di vita. L’invecchiamento della pelle si può rallentare, ma purtroppo non interrompere o tornare giovani.

Per non parlare poi del periodo in cui viviamo, una vita eccessivamente sedentaria unita al digital aging non ci fa nessun favore.

Per avere un collo più tonico e levigato o un viso con meno rughe abbiamo diverse opzioni, certo. Ma quando si tratta di un punto critico come le braccia c’è poco da fare se non sudare un po’. Oltre poi a rimedi che prevedono l’utilizzo della chirurgia estetica.

Diciamo addio alle braccia flaccide e cadenti con questi semplici esercizi da fare in casa anche a 60 anni

Quindi ci tocca armarci di pazienza e fare qualche esercizio per tonificare le braccia ed evitare l’effetto pipistrello. Non c’è bisogno di andare in palestra o usare attrezzi particolari, con qualche esercizio veloce si possono ottenere buoni risultati.

Pochi minuti ma davvero utili

Il primo esercizio proposto è davvero molto semplice, va ripetuto per 10 volte. Possiamo fare più serie da 10 man mano che ci alleniamo più costantemente. In piedi con le braccia flesse dietro la nuca, portiamo un braccio verso l’alto e ritorniamo al punto di partenza. Ripetiamo con l’altro e così completiamo il primo movimento, continuiamo per altre 9 volte.

Ora in posizione eretta stendiamo le braccia verso l’esterno a formare una croce con il corpo. Gambe leggermente divaricate e palmi delle mani rivolti verso il basso. Braccia ben tese e disegniamo dei cerchi ruotando i polsi, ripetiamo per 15 volte invertendo il senso.

Un movimento utile per i tricipiti

Schiena ben dritta e braccia a candelabro ma con le mani rivolte verso la testa. Tenendo la posizione muoviamo i palmi come se fossero dei tergicristalli. Quindi palmo rivolto verso il basso e poi verso l’alto e ripetiamo 10 volte. Facciamo pausa di 2 minuti e poi possiamo fare un’altra serie o passare al prossimo esercizio.

Sempre partendo dalla posizione del candelabro, ma con i pugni chiusi questa volta. Chiudiamo le braccia e riapriamole portandole davanti al viso. Cerchiamo di stendere bene la schiena quando facciamo il movimento, non serve andare veloci. Ripetiamo una decina di volte prima di fare pausa.

Per finire un po’ di stretching, incrociamo le dita delle mani e distendiamo le braccia verso l’alto. Stendiamo bene la schiena e cerchiamo di andare il più in alto possibile, teniamo la posizione qualche secondo.

Quindi, diciamo addio alle braccia flaccide e cadenti con un po’ di costanza e qualche minuto da dedicarci. Visto che ci siamo potremmo anche concentrarci sulla parte inferiore del nostro corpo. Se abbiamo un po’ di cellulite non applichiamo solo la crema, ma facciamo qualche esercizio mirato.

Approfondimento

3 esercizi facili e veloci da fare in casa per essere toniche, elastiche e sode anche dopo i 50 anni