Con l’avanzare dell’età la pelle del viso tende a perdere elasticità e tonicità. Per questo motivo si è sempre alla ricerca di nuovi prodotti per cercare di mantenere il viso più idratato possibile. In commercio esistono decine di creme che permetteranno di rallentare il processo di invecchiamento. Bisogna sempre agire con la consapevolezza che le rughe sono una parte inevitabile della vita.

Tuttavia, mantenere sana e idratata la pelle è molto importante, a prescindere dalla presenza o meno di rughe. Oltre alle creme per avere la pelle del viso idratata e luminosa si potranno provare alcuni rimedi naturali. Tra questi possiamo annoverare quelli che vedono protagoniste le fragole. Dolci e succose, sono molto amate e utilizzate in cucina, ma possono anche servire come alleate di bellezza. Un frutto ricco di vitamine e preziosi nutrienti che apportano pochissime calorie. I benefici che possono apportare le fragole sono molti e gli esperti ritengono che possano essere anche utili per prevenire alcuni tumori, come quello al seno o al colon.

Oltre alle creme per avere la pelle del viso idratata e luminosa anche a 50 anni potremmo provare questi rimedi naturali della nonna

La polpa della fragola, oltre ad essere mangiata, potrà anche essere utilizzata per combattere la secchezza della pelle. Si potranno creare delle vere e proprie maschere che trasformeranno la pelle rendendola meravigliosa. Per favorire l’idratazione sarà sufficiente prendere delle fragole, schiacciarle in un contenitore e applicare, poi, la polpa sul viso. Lasciare agire per circa mezz’ora prima di rimuovere il tutto con acqua fredda.

Come si scriveva, con il passare del tempo la pelle del viso tende a perdere tonicità, le fragole ci aiuteranno a rassodarla. Prendere delle fragole e frullarle utilizzando un mixer prima di aggiungere un po’ di latte, yogurt o panna da cucina. In seguito prendere un panno morbido o del cotone e immergerli nel composto. Passare sul viso e lasciare agire tutta la notte, lavare il volto con acqua fredda la mattina. La polpa delle fragole, poi, potrà anche essere unita a del miele.

Una ulteriore alternativa vede le fragole mescolate ad un cucchiaio di zucchero e a un cucchiaino da caffè di olio extravergine di oliva. Dopo avere passato il tutto in un frullatore, stendere sul viso e massaggiare per circa un quarto d’ora.

Attenzione

Quando si consumano le fragole, tuttavia, bisognerà fare attenzione ad eventuali intolleranze o allergie. Non è raro imbattersi in persone che sviluppano reazioni allergiche in seguito al loro consumo. Inoltre le fragole potrebbero entrare in contrasto con alcuni farmaci anticoagulanti e antiaggreganti.

