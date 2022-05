Il cambio di stagione certamente determina un ammodernamento delle pietanze da portare in tavola, facendoci propendere per piatti sempre più freschi.

È comunque anche vero che alcune proposte culinarie sono trasversali alle varie stagioni e magari richiedono solo qualche piccola modifica.

In ogni caso, un concetto rimane fondamentale quando si tratta di cucinare pranzi e cene, indipendentemente da primavera, estate o inverno: la velocità.

Di qualunque periodo dell’anno si tratti, siamo sempre e irrimediabilmente di corsa: per un motivo o per l’altro sembra impossibile trovare il tempo di cucinare.

Certo, non per tutti è fondamentale mettere le mani in pasta, ma è pur vero che qualcosa in tavola bisogna portare.

Ecco perché abbiamo pensato di suggerire la ricetta che segue, che garantisce il massimo del risultato con il minimo dello sforzo e va bene sempre.

Sembrerà incredibile, ma bastano 15 minuti per preparare queste scaloppine al limone e sveleremo dei trucchi per riuscire a renderle talmente tenere da farle sciogliere in bocca.

Il segreto sta innanzitutto nell’adoperare il pestacarne per rendere le fettine ancora più sottili e quindi agevolare sia la cottura che la successiva masticazione.

Inoltre, mentre la tradizionale carne di pollo potrebbe rimanere più stopposa, suggeriamo di preferire quella di tacchino per un risultato ottimale.

Una modestissima quantità di burro poi, non più di una noce, è l’ideale per rendere strepitosamente cremosa la salsa di accompagnamento.

Scopriamo di seguito l’occorrente:

500 g di fesa di tacchino;

farina;

2 dl di vino bianco secco;

1 limone;

1 cucchiaio di maggiorana tritata;

prezzemolo tritato (1 cucchiaio);

1 noce di burro;

olio e sale q.b.

Bastano 15 minuti per preparare queste scaloppine al limone così tenere e morbide da sciogliersi in bocca

Dopo aver assottigliato le fettine, infariniamole e facciamole rosolare in una padella antiaderente con il burro e 6 cucchiai d’olio per 3-4 minuti.

Una volta che saranno dorate su entrambi i lati, mettiamole un attimo da parte per ripulire il tegame del grasso in eccesso rilasciato in cottura.

Terminata questa operazione, disponiamo nuovamente le scaloppine in padella, sfumandole con il vino e il succo di limone, aggiustando di sale.

A cottura ultimata, insaporiamo con la maggiorana o altre erbe aromatiche a piacere, come ad esempio la salvia.

Altri consigli

È inoltre possibile sostituire l’olio con del brodo vegetale e arricchire la pietanza aggiungendo del formaggio che, fondendo, renderà l’insieme ancora più morbido e goloso.

