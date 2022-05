Contro le rughe di espressione della fronte oltre alle creme ecco un rimedio della nonna con limone da utilizzare a 30 come a 60 anni

Le rughe fanno parte della vita e, anche se sono inevitabili, con un po’ di attenzione si potrà cercare di ridurne l’impatto. Da un lato, la pelle levigata e la comparsa di rughe in età tarda potrebbero anche essere fattori legati alla genetica. Dall’altro, però, è possibile ritardarne la comparsa o attenuarne l’espansione con alcune piccole cure. Contro le rughe di espressione della fronte, innanzitutto, sarà davvero importante cercare di mantenere idratata la pelle. Le creme specifiche, pur non potendo fare miracoli, aiuteranno a rendere bello e sano il nostro viso, ma anche il décolleté e il collo. Oltre a questo, alcuni sostengono che potrebbe essere utile scegliere federe del cuscino in seta per rendere più confortevole il sonno. Le rughe più fastidiose, oltre a quelle che compaiono agli angoli della bocca, sono quelle della fronte.

Cause

Le rughe della fronte sono tra le prime a comparire, già in giovane età è possibile notarle. Questo è dovuto al movimento continuo dei muscoli di questa zona del corpo. All’inizio tenderanno ad essere sottili, ma con il passare del tempo diventeranno sempre più profonde. Oltre a fattori naturali, anche il fumo, il dimagrimento improvviso o un’eccessiva esposizione al sole potrebbero favorirne la comparsa. Se necessario, per eliminarle definitivamente bisognerà ricorrere alle mani degli esperti o si potrà cercare di rallentarne la diffusione da sole.

Come combatterle

Si potrà utilizzare una crema idratante quotidianamente per prevenirne la comparsa. Esistono, poi, creme da utilizzare direttamente sulle rughe per favorire la produzione di collagene. Si potranno anche fare degli esercizi per allenare i muscoli della fronte. Inoltre, quando ci si espone al sole, bisognerebbe sempre utilizzare la protezione solare più adatta al proprio fototipo. Se possibile, meglio evitare di stare al sole per troppe ore, specialmente durante il periodo estivo. Per coprire le rughe della fronte, poi, si potrà anche optare per un taglio strategico. Se il problema sono rughe profonde, si potrà cominciare a portare una frangia che, pur non eliminando le rughe, aiuterà a nasconderle.

Sul mercato ci sono diverse tipologie di creme o di prodotti utili per contrastare o ridurre le rughe sulla fronte. Tra questi troviamo una maschera viso della iCare, venduta da Douglas a circa 23 euro, da utilizzare sulla fronte per ridurre le rughe di espressione. Per idratare la pelle, poi, si potrà utilizzare anche la crema di La Roche-Posay Nutritic Intense Riche, da 50 ml si trova a circa 20 euro. Al supermercato o su Amazon, poi, si potrà trovare la L’Oreal Paris Revitalift Filler Routine Viso a circa 35 euro. Una crema che aiuterà a ridurre e ad attenuare le rughe presenti sulla fronte e sul volto.

Tuttavia, è bene ricordare che le creme non sono universali, bisognerà tenere conto della propria tipologia di pelle prima di cominciare il trattamento. Per questo la soluzione migliore potrebbe essere quella di farsi visitare da qualcuno esperto che potrà aiutarci a scegliere al meglio.

Contro le rughe di espressione della fronte oltre alle creme ecco un rimedio della nonna con limone da utilizzare a 30 come a 60 anni

Uno dei rimedi naturali utilizzati dalle nostre nonne era un infuso di lavanda o rosmarino. Prendere lavanda o rosmarino e metterli in infusione in acqua bollente per circa mezz’ora. Lasciare raffreddare dopo aver filtrato, aggiungere alcune gocce di limone, in seguito bagnare un asciugamano e tamponare il viso. Si potrà utilizzare anche una spugna morbida per idratare la pelle e renderla morbida.

Approfondimento

Per un viso giovane anche a 60 anni oltre a queste economiche creme antirughe ecco come idratare la pelle