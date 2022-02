Per un viso giovane anche a 60 anni oltre a queste economiche creme antirughe ecco come idratare la pelle

Durante il periodo invernale il nostro viso è sottoposto a diverse situazioni che potrebbero rivelarsi stressanti.

Il freddo, lo smog, gli sbalzi di temperatura e l’utilizzo di mascherine chirurgiche e FFP2 potrebbero rendere la pelle secca e poco idratata.

Per limitare il problema e per rallentare la formazione delle rughe gli esperti consigliano di utilizzare la crema idratante.

Le creme idratanti, infatti, hanno il compito di rendere morbida e vellutata la pelle del nostro viso.

Tuttavia, non si tratta di prodotti tutti uguali dal momento che la pelle di ogni persona presenterà delle proprie peculiarità.

Alcuni hanno la pelle secca, altri con troppo sebo e altri ancora delicata. A seconda della tipologia di pelle, così, si potrà decidere quale prodotto scegliere.

Oltre a questo un ruolo importante lo giocherà l’età, infatti ad ogni fase della vita corrisponderà una determinata tipologia di crema. Infatti per un viso giovane anche a 60 anni è importante scegliere la crema giusta.

Come e quante volte idratare

La crema idratante potrà essere utilizzata sul viso tutti i giorni al mattino e alla sera a seconda della tipologia scelta. La crema per la notte avrà una consistenza diversa rispetto a quella da giorno, importante non confondersi.

Innanzitutto lavare accuratamente la faccia rimuovendo eventuali residui di trucco prima di procedere con la crema.

Si sconsiglia di utilizzare la crema sopra fondotinta o, in generale, make up dal momento che potrebbero crearsi irritazioni.

Oltre a ciò riveste una particolare importanza anche il dosare la quantità di crema da utilizzare. Se si dovesse esagerare, infatti, la pelle non riuscirà ad assorbirla al meglio e questo potrebbe provocare fastidi.

Gli esperti consigliano di valutare la quantità di crema utilizzando come unità di misura il dito indice.

Nel caso di pelle molto secca si potrà anche procedere con una seconda passata di crema.

Mentre si spalma la crema, poi, si potrà procedere anche con un delicato massaggio del volto e del collo.

Ottimo per rilassare la pelle e lasciare andare le tensioni nervose accumulate durante la giornata.

Per un viso giovane anche a 60 anni oltre a queste economiche creme antirughe ecco come idratare la pelle

Per contrastare il formarsi delle rughe non sarà sufficiente utilizzare una crema idratante. Meglio optare per una crema antirughe che, anche senza fare miracoli, aiuterà a mantenere vellutata la pelle.

In commercio esistono diverse tipologie di creme antirughe, dalle più alle meno costose. Ci si potrà fare consigliare in profumeria o informarsi in maniera autonoma. Gli esperti sconsigliano di farsi guidare solamente dal prezzo, non sempre è indice di buona qualità.

Prodotti poco costosi, infatti, potrebbero essere molto più validi di creme vendute a peso d’oro.

Tra i prodotti sul mercato possiamo trovarne dai 3 euro fino a 90 euro e oltre. Tra le più economiche, secondo Altroconsumo, meritano di essere citate la Garnier Bio Crema antirughe e la Nivea Q10 pose a circa 10 euro. Oltre a questa la Cien Q10 da giorno acquistabile alla Lidl dal prezzo molto competitivo.

Per chi vuole spendere di più al primo posto troviamo la Clarins Multi-Acrive Jour a 52,99 euro. Ecco perché oltre a queste economiche creme antirughe sarà importante curare il volto ma anche l’aspetto generale.