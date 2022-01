Tutti diamo un occhio alle stelle per sapere cosa ci riserva l’oroscopo. Controlliamo se siamo tra i segni che avranno abbondanti rovesci di denaro o che, travolti da passione sfrenata, faranno scintille in amore.

Altri aspetti che ci interessano sono però le caratteristiche del nostro segno di appartenenza nonché di coloro che sono importanti per noi. Infatti, lo zodiaco influirebbe anche nei rapporti interpersonali, in particolare su quelli amorosi.

A caratterizzare ulteriormente ogni individuo vi è però anche l’ascendente, noto a tutti. Pochi però sanno di avere anche un discendente.

Oltre all’ascendente influenza passione e amore tra i segni zodiacali anche il discendente che si calcola così

L’ascendente eserciterebbe potere sulla formazione del carattere, sarebbe quindi prettamente un aspetto personale. Al contrario, il discendente rappresenterebbe il modo di porsi e comportarsi nei confronti degli altri. Sarebbe dunque l’elemento che maggiormente eserciterebbe influenza anche nei nostri rapporti di coppia.

L’ascendente o sole levante, è il segno che si trova a sorgere a est nel momento della nostra nascita. Il discendente, invece, rappresenta il segno che tramonta a ovest in quello stesso e preciso istante.

Di conseguenza il discendente si troverebbe in posizione opposta all’ascendente. Dunque per calcolarlo sarà sufficiente prendere in mano una rappresentazione dello zodiaco, ossia la classica ruota che rappresenta tutti i 12 segni zodiacali. Il segno opposto a quello del nostro ascendente indicherà il nostro discendente.

Ecco i discendenti di ognuno

Oltre all’ascendente influenza passione e amore tra i segni zodiacali anche il discendente che si calcola così. Scopriamo dunque, partendo dagli ascendenti, i rispettivi discendenti e il relativo comportamento amoroso.

Ascendente in Ariete – discendente in Bilancia: saprà sempre trovare un compromesso nella coppia;

ascendente in Toro – discendente in Scorpione: ricerca emozioni intense e a 360 gradi;

con ascendente in Gemelli – discendente in Sagittario: l’amore per lui è sinonimo di avventura, la consuetudine l’annoia;

ascendente in Cancro- discendente in Capricorno: piedi per terra e poche chiacchiere, un partner di garanzia;

ascendente in Leone – discendente in Acquario: l’amore è anche amicizia ma soprattutto libertà e rispetto dei relativi spazi;

con ascendente in Vergine – discendente in Pesci: vuole un amore con la A maiuscola e ricerca grandi emozioni che lo lascino senza fiato;

ascendente in Bilancia – discendente in Ariete: passionale e spinto da irrazionalità, può essere senza freni;

ascendente in Scorpione – discendente in Toro: privo di slanci eccessivi dà importanza alla quotidianità;

con ascendente in Sagittario – discendente in Gemelli: imprevedibile e irrequieto, oscilla tra novità e consuetudine;

con ascendente in Capricorno – discendente in Cancro: empatico ai massimi livelli entra in totale sintonia col partner;

ascendente in Acquario – discendente in Leone: ama fare e ricevere grandi gesti che lascino di stucco;

ascendente in Pesci – discendente in Vergine: estremamente leale ma esige sempre la perfezione da sé e dagli altri.

Conoscere il nostro discendente e quello delle persone che ci interessano potrebbe quindi istruirci su aspetti finora non considerati.

