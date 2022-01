Ogni giorno carboidrati, proteine, minerali e fibre, ma anche le preziose vitamine vengono assunti tramite il cibo. Variare le fonti nutrizionali seguendo anche la stagionalità è quello che gli esperti nutrizionisti ci consigliano. Per farlo la fantasia e la tradizione ci vengono in soccorso, in modo da preparare gustosi piatti. Primi o secondi, se saporiti e magari ben presentati, invogliano grandi e piccini.

Cucinare i ceci speziati per accompagnare il riso è un modo semplice e gustoso per assumere proteine e contrastare il colesterolo

In autunno e in inverno il consumo di verdure, ortaggi e legumi aumenta. Minestroni e zuppe ci scaldano, apportano tanti benefici all’organismo e possono essere cucinati in tanti modi appetitosi. I ceci, ad esempio, possono essere assunti da soli o con verdure, fagioli o altri alimenti. Questi legumi sono ottimi insieme a pasta e riso e rappresentano una fonte di proteine e altre sostanze che potrebbero anche essere utili nel ridurre il colesterolo. Nella ricetta che segue sono arricchiti da spezie e verdure.

Ceci speziati con verdure e riso

Ingredienti per 2 persone

200 g di riso;

600 g di ceci già cotti;

una cipolla;

foglie di alloro;

2 carote;

2 cucchiai di curry;

100 g di spinaci o bietole;

una tazza di brodo vegetale;

uno spicchio d’aglio;

olio d’oliva;

sale.

Mettere sul fuoco la pentola con l’acqua e quando bolle, salare e versare il riso. Intanto affettare le cipolle, pulire le carote e tagliarle, lavare la verdura, se fresca, sbucciare l’aglio e poi versare un po’ d’olio in padella. Appena è abbastanza caldo, versare tutto e lasciare cuocere a fiamma bassa. Riscaldare intanto i ceci insieme a qualche foglia di alloro. Nella tazza di brodo tiepido far sciogliere il curry. Scolare i ceci, unirli alle verdure e poi aggiungervi il brodo. Quando tutto sarà ben cotto, spegnere e impiattare insieme al riso bianco, possibilmente disposto a cupoletta.

Qualche consiglio

Per velocizzare la preparazione del piatto, si possono acquistare e usare ceci precotti, verdure surgelate e brodo vegetale già pronto. Aumentando le dosi e non cucinando il riso, questa ricetta si adatta per un piatto unico. In questo caso si possono aggiungere fette di pane integrale tostato e cubetti di pancetta saltati in padella. Per una versione col pesce, basterà aggiungere in padella, quasi a fine cottura, del tonno in scatola scolato.

